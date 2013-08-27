中国公开市场：央行今日进行290亿元七天期逆回购操作--业内人士

《美国重要政经日程》--3月31日
(除特别说明外，均为GMT时间) 1230 - 商务部公布2月个人所得 -- - 美国联邦储备理事会(美联储，FED)公布美国工业生产和产能利用年度指标修正。 1600 - 农业部公布季度谷物库存报告以及种植预测报告。 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 李爽 审校 许娜)
路透上海8月27日 - 业内人士周二透露，中国人民银行公开市场今日进行290亿元人民币七天期逆回购操作，操作量少于上周二的360亿元。
央行周一晚间公告称当日公开市场到期续作515亿元人民币三年期央票，利率3.50%，原央票到期规模为800亿元。交易人士认为，由于市场之前对央票续作已经有一定预期，在短期银行间市场流动性并无大碍的情况下，央行“锁长放短”维稳资金面基调延续，有助于进一步稳定市场预期。
中国央行公开市场上周延续逆回购操作，净投放规模增逾五成至720亿元人民币，以缓和缴税及月末因素对短期资金面的冲击。但逆回购增量仍难满足市场需求以及利率未再下行，均显示央行中性偏谨慎的货币政策基调未有调整。
据路透计算，本周公开市场共有1,020亿元人民币央票到期，及640亿元逆回购到期,合计到期资金投放380亿元。
为抑制过宽的流动性，春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包括28天和91天，但主要以28天期为主。随着热钱不断涌入，外汇占款大增，5月9日央行又重启央票发行，期限为三个月。不过进入6月份，资金面渐趋紧张并不断加剧，央行先后暂停了正回购操作和央票发行，之后又于7月30日重启逆回购操作。(完)
**央行公开市场相关报导
**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 吴芳; 审校 林高丽)
(除特别说明外，均为GMT时间) 1230 - 商务部公布2月个人所得 -- - 美国联邦储备理事会(美联储，FED)公布美国工业生产和产能利用年度指标修正。 1600 - 农业部公布季度谷物库存报告以及种植预测报告。 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 李爽 审校 许娜)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月27日当周 3月31日(五) 0000 新西兰NBNZ企业经济信心指数 3月 -- 16.6% 企业自身活动指数 -- 37.2% 0030 澳洲民间信贷 2月 -- +0.2% 房屋信贷 -- +0.5% 4月3日当周 4月2日(日) 2330 澳洲AIG制造业指数
* 欧元兑美元跌至15日低点 * 美国公债收益率攀升，技术性交易促使欧元被进一步抛售 * 特朗普政府试图喊低美元，但未达效果 (新增文末表格) 路透纽约3月30日 - 美元升至两周高位，技术性交易、强劲的美国经济数据，以及欧元 区经济可能持续疲弱合力打压欧元。 分析师表示，欧元兑美元跌穿1.07美元附近的重要技术水准，触动交易商的卖单。欧元 跌至3月15日来最低的1.0681美元。 欧元走势也带动美元兑一篮子主要货币 的升势。美元指数在欧元大跌前小涨，之 后升至3月16日来最高的100.52。 Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman援引麦格理交易台的信息表示，欧元跌至约1.07美元、美国公债收益率上涨至日高， 以及油价上扬带动的石油相关货币走强，一道令欧元跌穿支撑位。 今日稍早公布的数据显示，3月德国和西班牙消费者通胀放缓程度较预期严重，令投资 人担心欧元区经济成长迟滞可能持续，这已经令欧元走软。