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货币新闻 | 2013年 8月 27日 星期二 09:20 BJT

中国公开市场：央行今日进行290亿元七天期逆回购操作--业内人士

路透上海8月27日 - 业内人士周二透露，中国人民银行公开市场今日进行290亿元人民币七天期逆回购操作，操作量少于上周二的360亿元。

央行周一晚间公告称当日公开市场到期续作515亿元人民币三年期央票，利率3.50%，原央票到期规模为800亿元。交易人士认为，由于市场之前对央票续作已经有一定预期，在短期银行间市场流动性并无大碍的情况下，央行“锁长放短”维稳资金面基调延续，有助于进一步稳定市场预期。

中国央行公开市场上周延续逆回购操作，净投放规模增逾五成至720亿元人民币，以缓和缴税及月末因素对短期资金面的冲击。但逆回购增量仍难满足市场需求以及利率未再下行，均显示央行中性偏谨慎的货币政策基调未有调整。

据路透计算，本周公开市场共有1,020亿元人民币央票到期，及640亿元逆回购到期,合计到期资金投放380亿元。

为抑制过宽的流动性，春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包括28天和91天，但主要以28天期为主。随着热钱不断涌入，外汇占款大增，5月9日央行又重启央票发行，期限为三个月。不过进入6月份，资金面渐趋紧张并不断加剧，央行先后暂停了正回购操作和央票发行，之后又于7月30日重启逆回购操作。(完)

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**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 吴芳; 审校 林高丽)

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