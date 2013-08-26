中国债市：利率互换先跌后涨变动不大，谨慎心态难消走势偏沉闷

标题新闻：IMF第四季官方外汇储备货币构成报告首次公布人民币储量占比逾1%，或845.1亿美元
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路透上海8月26日 - 中国人民币利率互换(IRS)曲线 周一变动不大。早盘IRS曾跟随现券收益率小幅下行，但股市上涨推升风险偏好，IRS随即反弹至上日收盘附近；多数机构对下月资金面等预期不乐观，令场内交投沉闷，走势缺乏亮点。
“今天很闷，基本没怎么动，早上有一波成交，跟着现券跌了一点，但很快就反弹上来了，股票涨了，大家也忙着去看股市了吧。”上海一商业银行交易员称。
中国股市沪综指周一收升1.9%，创两周最大单日涨幅。分析师指出，今日消息面上，上交所研究T+O交易制度，中央汇金上半年大幅增持蓝筹ETF，以及美国7月新屋销售大幅下跌令美联储QE(量化宽松)退出降温等多重利好，提振大盘一扫上周阴霾，创业板和主板联袂上涨。
上海一外资银行交易员则指出，今日市场整体偏淡静，机构多认为现券收益率的下行属于急涨后的技术性回调，“(接下来IRS曲线)继续上呗，九月份(资金等因素)你看好吗？戏不大。”
北京一商业银行交易员也认为，市场情绪可能较此前略有缓和，但应该尚未到达反转的程度，目前的内外环境仍难消除市场的谨慎情绪。
中国银行间资金市场周一主要回购利率 下行，其中隔夜品种受惠供给充裕，利率回落幅度超20个基点(bp)，且机构对可跨月末时点的七天资金需求亦可得到满足。交易人士认为，从当前流动性看对平稳渡过月末市场较有信心。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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今日 4.0960/4.1980 4.0497/4.1320 4.1000/4.1880 4.2280/4.3160 4.2775/4.5175
上日 4.1225/4.2150 4.0638/4.1525 4.1242/4.2125 4.2379/4.3300 4.2640/4.5340
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变化 -0.0265/-0.0170 -0.0141/-0.0205 -0.0242/-0.0245 -0.0099/-0.0140 +0.0135/-0.0165
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2013年7月人民币IRS成交的名义本金总额为2,022.65亿元，较6月的3,181.2亿元减近四成。(完) (发稿 丁淑琴；审校 张喜良)
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国际能源署(IEA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编