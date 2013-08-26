中国债市：利率互换先跌后涨变动不大，谨慎心态难消走势偏沉闷

路透上海8月26日 - 中国人民币利率互换(IRS)曲线 周一变动不大。早盘IRS曾跟随现券收益率小幅下行，但股市上涨推升风险偏好，IRS随即反弹至上日收盘附近；多数机构对下月资金面等预期不乐观，令场内交投沉闷，走势缺乏亮点。

“今天很闷，基本没怎么动，早上有一波成交，跟着现券跌了一点，但很快就反弹上来了，股票涨了，大家也忙着去看股市了吧。”上海一商业银行交易员称。

中国股市沪综指周一收升1.9%，创两周最大单日涨幅。分析师指出，今日消息面上，上交所研究T+O交易制度，中央汇金上半年大幅增持蓝筹ETF，以及美国7月新屋销售大幅下跌令美联储QE(量化宽松)退出降温等多重利好，提振大盘一扫上周阴霾，创业板和主板联袂上涨。

上海一外资银行交易员则指出，今日市场整体偏淡静，机构多认为现券收益率的下行属于急涨后的技术性回调，“(接下来IRS曲线)继续上呗，九月份(资金等因素)你看好吗？戏不大。”

北京一商业银行交易员也认为，市场情绪可能较此前略有缓和，但应该尚未到达反转的程度，目前的内外环境仍难消除市场的谨慎情绪。

中国银行间资金市场周一主要回购利率 下行，其中隔夜品种受惠供给充裕，利率回落幅度超20个基点(bp)，且机构对可跨月末时点的七天资金需求亦可得到满足。交易人士认为，从当前流动性看对平稳渡过月末市场较有信心。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 4.0960/4.1980 4.0497/4.1320 4.1000/4.1880 4.2280/4.3160 4.2775/4.5175

上日 4.1225/4.2150 4.0638/4.1525 4.1242/4.2125 4.2379/4.3300 4.2640/4.5340

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变化 -0.0265/-0.0170 -0.0141/-0.0205 -0.0242/-0.0245 -0.0099/-0.0140 +0.0135/-0.0165

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。