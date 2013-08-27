路透调查：中国8月官方制造业PMI预计升至50.6，需求向好

* 公布项: 中国8月官方制造业PMI

* 公布时间: 9月1日(周日)约9:00

* 路透预估中值: 50.6

* 预估区间: 50.2 ~ 51.0

* 历史数据: 7月--50.3；6月--50.1；5月--50.8；4月--50.6

路透北京8月27日 - 路透综合12家分析机构预估中值显示，随着国内需求在政策支持下逐渐回暖以及海外环境好转，预计中国8月官方制造业采购经理人指数(PMI)将进一步回升至50.6的三个月高位。

稍早公布的汇丰PMI初值已脱离萎缩区域，新订单分项创下四个月高位，显示企业补充库存的迹象，备受产能过剩困扰的中国制造业有望逐步摆脱底部运行的局面。

“8月需求端和生产端可能继续小幅改善。”兴业银行首席经济学家鲁政委在报告中表示，他预计官方制造业PMI将升至50.5附近，与汇丰PMI预览值走势接近。

鲁政委解释称，需求端看，车市处于淡旺季交界，空调及数码产品销售火爆，主要城市热轧、线材、螺纹钢库存持续大幅下降，意味着终端需求强劲，且出口旺季货量提升；生产端看，粗钢生产强劲，但后市乏力迹象显现，水泥均价继续上扬，库存依然处于较低水平。

分析师指出，从电力数据好转看，PMI新订单和生产指数或将继续反弹，而且生产资料价格上涨也将带动PMI回升。

华宝信托的分析师聂文认为8月PMI可能进一步证实经济正在趋稳。中国国家统计局发言人盛来运周一表示，中国政府针对下行压力较大，已针对性地出台了一些政策措施，如加强城市基础设施建设、环境保护、信息消费等，此外还进一步减免小微企业税负，加快人民币利率市场化改革进程，改变企业外部经营环境等。

“只要落实好这些出台的政策，中国经济下半年仍会延续上半年稳中有进的态势，我对中国经济发展有信心。”盛来运表示。

稍早公布的8月汇丰制造业PMI初值自11个月低位回升，重归荣枯线上方的50.1，新订单分项指数升至50.5，创下四个月高点，显示近期一系列稳增长政策开始显现效果，对制造业产生积极作用。 汇丰定于下周一（9月2日）公布中国8月制造业PMI终值。

制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。

以下为各机构给出的8月中国官方制造业PMI预估详情:

巴克莱 50.5

招商证券 50.6

光大证券 50.5

国泰君安 50.2

海通证券 50.5

华宝信托 51.0

兴业银行 50.5

摩根士丹利 50.9

日信证券 50.7

上海证券 50.5

法兴银行 50.6

浙商证券 50.6

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路透中值 50.6