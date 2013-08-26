更新版 1-中国汇市：人民币高开低收，6.12元阻力仍然较大

* 人民币即期高开低收 * 6.12元阻力仍较大 * 中间价维稳意图明显 (更新收盘报价并新增评论) 路透北京8月26日 - 人民币兑美元即期 周一高开后收低。中间价随国际美元 弱势而开高，但总体保持8月中旬以来的平稳态势。交易员称，即期盘间数次试图突破6.12 元皆被购汇盘拉回，显示该价位阻力仍然较大。 上海一外资行交易员称，美元多头在6.12下方卖出去，空头又在6.12元上方买回来，这 一关键心理价位的争夺还会持续一段时间。今天看不出有监管层干预的痕迹，从该行客盘看 结购汇都有，但缺乏较大的、成交欲望比较强烈的盘子。 他并表示，08年新兴市场货币遭抛售时，中国央行就通过长时间维持中间价稳定来应对 ，目前情况类似。近期美国退出QE（量化宽松）的预期也有一些反复，中间价应该不会大幅 升贬值，即期还是以盘整为主，后期也要等美国方面情况有所进展再看方向。 上海一股份行交易员说，早盘跳空高开后人民币一度升值到6.1175元，此后购汇显得更 多些，“可能是盘初砸（美元）过一波之后，大行又出来捞美元，大家看还是砸不下去，就 慢慢又买回去了。” 他说，境内人民币近期受境外市场的影响偏小，今天CNY与离岸人民币CNH的价差一度拉 得很宽，但之后偏强的CNH被CNY拉回来了一些，离岸受在岸的影响更为明显。这也说明在岸 离岸市场的价差一旦拉大，还是会存在一定的套利空间。 东京汇市美元兑日圆周一小幅下滑，已从上周五的近三周高点拉回，此前数据显示美国 新屋销售严重下滑，为美国楼市的复苏现状投下阴影。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1225 6.1210 -0.02% 中间价 6.1680 6.1710 0.05% 成交额 129亿美元 日内相对于中间价最大波幅 0.82% (上限±1 日高 日低 %) 日内波动幅度(pips) 50 6.1175 6.1225 2013年来即期升贬值幅度 1.76% 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=CF 940 XS> 离岸人民币市场,北京时间16:56 今日 上日 1年期NDF 6.2350/80 6.2390 CNH即期 6.1121/27 6.1100 中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行 将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元 。(完) 人民币汇率市场报导/掉期 全球主要外汇市场收盘报导 人民币离岸/NDF相关新闻 全球外汇市场主要消息 人民币在岸相关新闻 全球外汇动态 人民币外汇期权 (发稿 李然; 审校 张喜良/曾祥进)