版本:
中国
亚洲 | 2013年 8月 26日 星期一 17:05 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币高开低收，6.12元阻力仍然较大

* 人民币即期高开低收
    * 6.12元阻力仍较大
    * 中间价维稳意图明显

 (更新收盘报价并新增评论)
    路透北京8月26日 - 人民币兑美元即期 周一高开后收低。中间价随国际美元
弱势而开高，但总体保持8月中旬以来的平稳态势。交易员称，即期盘间数次试图突破6.12
元皆被购汇盘拉回，显示该价位阻力仍然较大。
    
    上海一外资行交易员称，美元多头在6.12下方卖出去，空头又在6.12元上方买回来，这
一关键心理价位的争夺还会持续一段时间。今天看不出有监管层干预的痕迹，从该行客盘看
结购汇都有，但缺乏较大的、成交欲望比较强烈的盘子。
    
    他并表示，08年新兴市场货币遭抛售时，中国央行就通过长时间维持中间价稳定来应对
，目前情况类似。近期美国退出QE（量化宽松）的预期也有一些反复，中间价应该不会大幅
升贬值，即期还是以盘整为主，后期也要等美国方面情况有所进展再看方向。
        
    上海一股份行交易员说，早盘跳空高开后人民币一度升值到6.1175元，此后购汇显得更
多些，“可能是盘初砸（美元）过一波之后，大行又出来捞美元，大家看还是砸不下去，就
慢慢又买回去了。”
    
    他说，境内人民币近期受境外市场的影响偏小，今天CNY与离岸人民币CNH的价差一度拉
得很宽，但之后偏强的CNH被CNY拉回来了一些，离岸受在岸的影响更为明显。这也说明在岸
离岸市场的价差一旦拉大，还是会存在一定的套利空间。
    
    东京汇市美元兑日圆周一小幅下滑，已从上周五的近三周高点拉回，此前数据显示美国
新屋销售严重下滑，为美国楼市的复苏现状投下阴影。 
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价
         
 在岸市场人民币兑美元                    今日         上日      升贬
            即期成交价格               6.1225        6.1210    -0.02%
                  中间价               6.1680        6.1710    0.05%
            成交额                    129亿美元                   
                                                                  
          日内相对于中间价最大波幅  0.82% (上限±1    日高      日低
                                          %)                  
                日内波动幅度(pips)        50         6.1175    6.1225
            2013年来即期升贬值幅度      1.76%                         
 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=CF       940                      
                               XS>                            
                                                                  
 离岸人民币市场,北京时间16:56            今日         上日        
             1年期NDF                 6.2350/80      6.2390       
                     CNH即期          6.1121/27      6.1100       
 
    中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行
将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元
。(完)    

      人民币汇率市场报导/掉期    
    全球主要外汇市场收盘报导    
    人民币离岸/NDF相关新闻    
    全球外汇市场主要消息    
    人民币在岸相关新闻        
    全球外汇动态         
    人民币外汇期权        

 (发稿 李然; 审校 张喜良/曾祥进)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐