中港个股：中石化称尚无确定计划要同Weatherford合建油田服务公司

标题新闻：IMF第四季官方外汇储备货币构成报告首次公布人民币储量占比逾1%，或845.1亿美元
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路透香港8月26日 - 亚洲最大炼油商--中国石化 周一表示，尚没有确定计划要与美国上市公司Weatherford International 合建联合油田服务公司，尽管公司一直在该领域寻找可能的合作伙伴。
中石化董事长傅成玉在公司半年报的新闻简会上对记者如是说到。
本月稍早据知情人士对路透表示，中石化与Weatherford就组成联合油田服务公司事宜进入深入谈判阶段。
中国石化周日公布，今年二季度公司实现净利润同比增长22%，受惠于中国进一步完善了成品油价格形成机制，国内原油价格与国际市场价格走势更趋一致。 (完)
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国际能源署(IEA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编