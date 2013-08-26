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亚洲 | 2013年 8月 26日 星期一 16:56 BJT

中港个股：中石化称尚无确定计划要同Weatherford合建油田服务公司

路透香港8月26日 - 亚洲最大炼油商--中国石化 周一表示，尚没有确定计划要与美国上市公司Weatherford International 合建联合油田服务公司，尽管公司一直在该领域寻找可能的合作伙伴。

中石化董事长傅成玉在公司半年报的新闻简会上对记者如是说到。

本月稍早据知情人士对路透表示，中石化与Weatherford就组成联合油田服务公司事宜进入深入谈判阶段。

中国石化周日公布，今年二季度公司实现净利润同比增长22%，受惠于中国进一步完善了成品油价格形成机制，国内原油价格与国际市场价格走势更趋一致。 (完)

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