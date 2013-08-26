《热点透视》亚洲资本外流将暴露裸泳的企业

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿/Peter Thal Larsen

路透香港8月26日 - 将军们通常根据上一场仗制定当前战役的方案。投资者也有类似心态。目前在亚洲，市场急跌已经唤醒对1997-98年金融危机重演的担忧。尽管现在多数经济体局面好于上次，但企业杠杆比率快速上升，似乎一些企业已经将历史教训抛之脑后。

与1997年相比，亚洲在应对资本外逃方面准备得更充分。彼时多数汇率是固定的，而此时则大部分是浮动的。那时为赤字的经常帐，现在也是盈余状态，明显的例外情况是印度和印尼。各国央行的外汇储备规模也比那时更大。尽管债务水平攀升，但多数是本币债务，从而货币贬值带来的痛楚也要小于16年前。

但是企业仍是隐忧。据摩根士丹利分析师，截至2012年底，亚洲企业债务与未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)之比，居全球之首。融资成本的增加以及坏账的升高，在当下促使银行业者控制新的放贷。而为企业融资贡献逾三分之一的债市，则也不堪利率上调和投资者风声鹤唳的冲击。

美国紧缩货币政策不一定会立即引发企业危机。借款增长的大部分来自中国企业，而这些企业多数依靠国内封闭的且多是国有的金融机构，而不是依赖那些听风就是雨的国际投资者。而近期发债的企业，数年内也无需偿还或再融资。那些借入美元或欧元的企业，或许已经对曝险进行了对冲，或者有外币收入来帮助偿债。