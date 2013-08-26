英国央行：副总裁称前瞻性指引是对利率的明确讯息

欧元债市：二线国家公债收益率上涨，欧洲央行下周开始缩减购债规模
路透伦敦3月31日 - 欧债市场周五的走势显示，随着欧洲央行(ECB)下周开始逐渐撤走货币刺激计划，欧元区经济实力较弱的国家的公债将会受创。
路透伦敦8月26日 - 英国央行副总裁宾恩在周一刊出的专访中指出，英国央行以新的前瞻性指引计划释出“明确讯息”，也就是利率不太可能很快扬升。
宾恩向彭博表示，英国央行“不只是向市场人士传达，也在向民众、一般家庭及企业传达，对他们释出利率不太可能很快上升的明确讯息。”
“我们想要做的是尽可能说明清楚，哪些因素会引导后续的政策，同时承认我们处于一个不确定的环境，”他并称，金融市场对这项指引计划作出反应，推升英债收益率走高，对此他“有点”感到意外。(完) (编译 蔡美珍；审校 郑茵)
路透伦敦3月31日 - 欧债市场周五的走势显示，随着欧洲央行(ECB)下周开始逐渐撤走货币刺激计划，欧元区经济实力较弱的国家的公债将会受创。
路透伦敦3月31日 - 周五一众良莠不齐的经济数据推高英镑兑其它主要货币，去年底大量外资流入，抵销了家庭支出数据再次发出警告所带来的压力。
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