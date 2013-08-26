英国央行：副总裁称前瞻性指引是对利率的明确讯息

路透伦敦8月26日 - 英国央行副总裁宾恩在周一刊出的专访中指出，英国央行以新的前瞻性指引计划释出“明确讯息”，也就是利率不太可能很快扬升。

宾恩向彭博表示，英国央行“不只是向市场人士传达，也在向民众、一般家庭及企业传达，对他们释出利率不太可能很快上升的明确讯息。”