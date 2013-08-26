伊朗增加对中国铁矿石出口 弥补石油收入下降

标题新闻：IMF第四季官方外汇储备货币构成报告首次公布人民币储量占比逾1%，或845.1亿美元
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(本文由路透中文网编译并提供)
路透新德里/伦敦8月23日 - 伊朗增加对中国和印度出口铁矿石和铁产品，试图部分弥补因制裁导致的石油出口收入的大幅降低。
过去几年，西方国家的制裁导致伊朗石油出口减半。与此同时，伊朗铁矿石出口增长超过60%，达到每年2,500万吨左右，按目前的价格计算，价值约30亿美元。
与伊朗失去的每年约350亿美元石油收入相比，这些收入很少。
“制裁迫使伊朗寻找石油和天然气以外的出口收入途径，矿产行业一直表现不错。我知道铁矿石等产品的出口大幅增加，”伊朗国家石油公司前官员、现任英国一家能源咨询机构负责人的Mehdi Varzi说道。
美国能源信息署预计，2012年伊朗石油收入为690亿美元。
过去一年，伊朗超过印度成为中国第四大铁矿石供应国。中国海关数据显示，1-7月，伊朗对华铁矿石出口量增加35%至1,340万吨。(完)
(编译 李富强 ; 审校 程芳)
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国际能源署(IEA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编