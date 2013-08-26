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亚洲 | 2013年 8月 26日 星期一 17:19 BJT

伊朗增加对中国铁矿石出口 弥补石油收入下降

(本文由路透中文网编译并提供)

路透新德里/伦敦8月23日 - 伊朗增加对中国和印度出口铁矿石和铁产品，试图部分弥补因制裁导致的石油出口收入的大幅降低。

过去几年，西方国家的制裁导致伊朗石油出口减半。与此同时，伊朗铁矿石出口增长超过60%，达到每年2,500万吨左右，按目前的价格计算，价值约30亿美元。

与伊朗失去的每年约350亿美元石油收入相比，这些收入很少。

“制裁迫使伊朗寻找石油和天然气以外的出口收入途径，矿产行业一直表现不错。我知道铁矿石等产品的出口大幅增加，”伊朗国家石油公司前官员、现任英国一家能源咨询机构负责人的Mehdi Varzi说道。

美国能源信息署预计，2012年伊朗石油收入为690亿美元。

过去一年，伊朗超过印度成为中国第四大铁矿石供应国。中国海关数据显示，1-7月，伊朗对华铁矿石出口量增加35%至1,340万吨。(完)

(编译 李富强 ; 审校 程芳)

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