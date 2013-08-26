希腊金融：若需新援助可能约在100亿欧元，不应再附加新条件--财长

标题新闻：如南非信贷评等被下调两级，料将导致100亿美元资金外流，经常账赤字将翻倍-瑞银
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路透雅典8月25日 - 希腊财长周日对领先报(Proto Thema)表示，希腊可能需要从欧元区伙伴国再获得100亿欧元额外援助，但预计任何新贷款都不会有附加条件。
等目前这轮援助计划在明年上半年结束后，希腊在2014-15年将面临约110亿欧元的融资缺口，欧元区伙伴国已经承诺给予更多扶持，直到希腊能重返市场。
“如果希腊需要进一步支持，那大概是在100亿欧元，”希腊财长Yannis Stournaras表示。
“我们不是在谈论新的援助，而是讨论的没有新撙节条款的一揽子经济支持计划……直到2016年之前的目标都已经确定，不能再要求其他目标。”(完)
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路透约翰内斯堡3月31日 - 南非兰特周五收复了部分失地，此前因南非总统祖马昨晚决定撤换财长戈尔丹后大跌，投资者从大跌中锁定利润。