希腊金融：若需新援助可能约在100亿欧元，不应再附加新条件--财长

路透雅典8月25日 - 希腊财长周日对领先报(Proto Thema)表示，希腊可能需要从欧元区伙伴国再获得100亿欧元额外援助，但预计任何新贷款都不会有附加条件。

等目前这轮援助计划在明年上半年结束后，希腊在2014-15年将面临约110亿欧元的融资缺口，欧元区伙伴国已经承诺给予更多扶持，直到希腊能重返市场。

“如果希腊需要进一步支持，那大概是在100亿欧元，”希腊财长Yannis Stournaras表示。