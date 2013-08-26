中国债市：现券延续暖势，但三年央票如期续发释放偏空信号

路透北京8月26日 - 中国银行间债市周一现券延续暖势。市场人士表示，上周中后期，一级发行市场疲势有所好转，部分认可投资价值的机构陆续入场，进而开启了一波小行情；不过三年央票如期续发释放偏空流动性操作信号，机构心态仍谨慎，部分机构认为现券进一步回暖的幅度有限。

“之前收益率的上调跟基本面有点背离，不可能老跌下去，有些机构还是会认可进场买，进而触发技术回调，”北京一基金公司资深投资经理称，“央行靠不住，流动性安全还是得靠自己留高备付，像10年国债，估计短期内也就这样了，3.9%-4.0%震荡。”

他进一步指出，当前资金面情况并不差，但价格绝对水平仍偏高且未来预期一般，导致机构主动去杠杆的意愿较强，债券需求偏弱，进而为将来季末流动性紧张等导致的又一波熊势埋下了伏笔。而三年央票如期续发，继续释放偏空流动性操作信号。

中国人民银行周一公告称，当日到期续做了515亿元人民币三年期央票，利率3.50%。到期续做的标的券为周二(27日)到期的1001074，到期规模为800亿元。

银行间资金市场周一主要回购利率 下行，其中隔夜品种受惠供给充裕，利率回落幅度超20个基点(bp)，且机构对可跨月末时点的七天资金需求亦可得到满足。交易人士认为，从当前流动性看对平稳渡过月末市场较有信心。

剩余期限约4.76年的固息国债130013券最新成交对应收益率 在3.83%，上日尾盘报3.87%。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 3.0547 4.0596

上日 3.2787 4.1835

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比) 央票参考率 3.8545/3.7900 国债参考率报价 3.5727/3.5036 金融债参考率报价 4.3156/4.2578(完)

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