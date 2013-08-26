中欧贸易：中国九年来首次向法国大规模采购的软小麦将于本周启运

路透巴黎8月26日 - 港口消息人士周一表示，本周将有一艘船在法国北部港口敦刻尔克装运6.3万吨软小麦。这批小麦将运往中国，是大约九年来法国首次对中国软小麦出口计划的一部分。

中国通常从澳洲和美国购买小麦，但今年6月向法国购买了22万吨小麦，船期分别为8月、9月和10月。

据法国政府农业部门FranceAgriMer数据，这是中国自2004/2005年度以来首次大规模采购法国小麦。

本次运送船只为一艘巴拿马型船舶，名为Moon Globe，运输目的地为中国南方城市广州。(完)