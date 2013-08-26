日本政经：政府展开为期一周的消费税上调听证会，料在10月7日前有最终决定

标题新闻：2月亚洲进口伊朗石油较去年2月西方刚刚解除制裁时增约58%，至201万桶/日－IEA数据
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路透东京8月26日 - 日本政府周一展开长达一周的听证会，听取经济学家、企业领袖和消费者游说团体对于政府上调消费税计划的看法。听证会内容可能牵动首相安倍晋三的最终决策。
听证会将进行至周六，政府将听取60位各方人士对这项多年来最重要财政改革的意见。上调消费税虽不受欢迎，但却是减少日本公共债务的必要之举。日本政府的债务最近刚达到1,000万亿(兆)日圆。
参与会议的人士包括学术界、消费者及劳工工会领导人及企业领袖，行业代表从小弹簧制造商到大车厂丰田汽车 都有。
首相安倍将根据日本经济财政大臣甘利明汇整的讨论内容，来做出最终决定。
分析师表示，或许可从听证会中的言论来一探安倍政府对于提高消费税的时机和幅度的倾向。若是政府决定按照计划如期上调税率，听证会的内容也可能做为政府未来采取何种缓冲措施的参考。
政府官员已经举出以4-6月国内生产总值(GDP)修正值做为决策依据，该数据将在9月9日公布。本月稍早时公布的初值显示日本4-6月经济连续第三个季度扩张，但是增速低于预期。(完)
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路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透新加坡3月31日 - 亚洲含硫500ppm柴油近月3月现货价差处在小幅升水状态，反映出相较于1月和2月，卖家的基本面改善。1月和2月的现货价差都处在小幅贴水状态。