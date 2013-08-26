日本政经：政府展开为期一周的消费税上调听证会，料在10月7日前有最终决定

路透东京8月26日 - 日本政府周一展开长达一周的听证会，听取经济学家、企业领袖和消费者游说团体对于政府上调消费税计划的看法。听证会内容可能牵动首相安倍晋三的最终决策。

听证会将进行至周六，政府将听取60位各方人士对这项多年来最重要财政改革的意见。上调消费税虽不受欢迎，但却是减少日本公共债务的必要之举。日本政府的债务最近刚达到1,000万亿(兆)日圆。

参与会议的人士包括学术界、消费者及劳工工会领导人及企业领袖，行业代表从小弹簧制造商到大车厂丰田汽车 都有。

首相安倍将根据日本经济财政大臣甘利明汇整的讨论内容，来做出最终决定。

分析师表示，或许可从听证会中的言论来一探安倍政府对于提高消费税的时机和幅度的倾向。若是政府决定按照计划如期上调税率，听证会的内容也可能做为政府未来采取何种缓冲措施的参考。