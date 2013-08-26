更新版 1-台湾货币市场：短率依旧低迷，月底整体市场资金情势仍显宽松

(更新拆款数据及存单细节)

* 连四日当日超额准备为负数

* 整体市场资金仍显宽松

* 短率依旧低迷

* 短票发行量偏少

记者 詹静宜

路透台北8月26日 - 台湾银行间短率周一持稳低位。银行资金调拨人士认为，受到少数大型银行负数操作影响，尽管时序步入月底，银行间当日超额准备已连续四日为负数，不过多数银行间资金水位偏高，整体市场资金情势仍显宽松，感觉不到月底资金紧缩因子浮现，短率续处低位。

他们表示，市场资金略显多缺不一，少数大型行库负数操作得宜，待最后一周再陆续回补积数；但多数银行间积数仍为正数，两相抵销后自上周起当日超额准备出现小负数，今已转为正数。

他们并指出，目前仍感受到多数银行间市场资金充沛，消化基数的压力仍大，有拆入需求银行寥寥可数，料月底银行间隔夜拆款利率依旧低迷。

“缺的人就像蜜蜂一样，大家都追着蜜蜂跑!”一大型官股银行交易人员说。

金融机构资金调拨人士亦称，央行已连续六周略有增加存单发行余额，令央行存单未到期余额接连创逾半年高位，不过银行间资金去化管道相当有限，央行冲销力道仍稍嫌不足，还是维持适度宽松的冲销态度没有改变。

台湾央行上周定期存单发行余额净增30.65亿台币，为连续第六周净增加。央行存单未到期余额为6兆(万亿)5,341亿台币；央行存单未到期余额续创逾半年高位，前高在今年2月1日，当时未到期余额为6兆5,406.2亿台币。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.385%，同于上日。今日区间暂在0.295-0.400%，上日亦同；一周拆款利率收在0.380-0.43%，同于上日。

**短票利率维持低档**

在短票市场方面，部分大型票券商表示，今日短票发行票持平偏少，而市场避开落点月底，令本周发票量都偏少，本周短票利率料持续维持在低档。

“利率没有上的空间，往下要再看看!”一位大型票券交易员说。

今日银行间30天期短票利率主要交投在0.65-0.66%，大区间则落在0.65-0.67%，大致与上日同。

台湾央行周一公布，今日共发行2,729.5亿台币存单，若相较于存单到期金额2,729.5亿，存单发行余额并未有增减。

本周央行存单到期总额为1兆3,379.45亿台币，本周余日落点分别为周二4,209.50亿、周三1,608.00亿、周四3,927.30亿及周五905.15亿。

拆款中心 资料显示，周一超额准备为41亿台币，累计超额准备为1,266亿，加计前期1%的超额准备为2,641亿台币。

**RP利率持平**

债券市场附买回(RP)成交利率周一持平。时近月底，投资人赎回基金之下，今日附买回市场投信基金找券需求降低，但资金仍旧充裕之下，利率大都维持不变。

交易员表示，临近月底基金被赎回的情况升高，但无碍整体市场的资金充裕，这仅仅使得部分基金到市场上找寻新券的情况稍减，并未使市场资金短缺，资金依旧相当充裕。

“ 就是找券的人少了，很明显。”一位证券商交易员表示。

本周宽松因素有周一台电公司债还本60亿台币；紧缩因素则有周三玉山银行、富邦金控 及远东新世纪 共发行120.5亿台币的金融债及公司债。

证券商的公债10天期附买回利率大区间在0.60-0.63%，与上日大致相同；一个月期公司债RP利率主要交投在0.70-0.71%，亦大致不变。