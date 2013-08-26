香港个股：百丽国际称下半年同店销售不乐观，但毛利率可望持稳

路透香港8月26日 - 中国最大鞋履零售商--百丽国际控股有限公司 周一指出，虽然目前内地消费者的购买力没有下降，但由于消费者信心减弱，因此对下半年同店销售不乐观。

百丽首席执行官兼执行董事盛百椒于中期业绩发布会上表示，今年上半年市场环境比市场参与者预期欠佳，消费者信心低迷，虽然中国市场前景看好，但对于要实现年初所订的同店销售目标有困难；又强调公司没有库存压力，下半年不会加大折扣促销，因此相信集团毛利率不会下降。

“以7-8月来説，要达到今年初提出的同店销售中单位数增长目标，还要付出很多努力，是一件不容易的事情。”他说。

上半年该公司的毛利率为56.9%，与去年同期的56.6%相若。

百丽早前斥资9,396.3万美元(约7.33亿港元)收购年轻时装品牌公司巴罗克日本(Baroque Japan)31.96%股权，对于入股事项，公司表示主要是考虑到公司三至五年后持续增长的发展方向，并指出“现有资源可以与收购的业务互相配合”。

百丽国际公布，至6月30日止六个月净利按年倒退3.4%至约21.7亿元人民币；营业额约178亿元人民币，按年升11%；每股基本盈利为0.257元人民币，派中期息每股0.08元人民币。