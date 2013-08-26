香港个股：百丽国际称下半年同店销售不乐观，但毛利率可望持稳

标题新闻：IMF第四季官方外汇储备货币构成报告首次公布人民币储量占比逾1%，或845.1亿美元
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路透香港8月26日 - 中国最大鞋履零售商--百丽国际控股有限公司 周一指出，虽然目前内地消费者的购买力没有下降，但由于消费者信心减弱，因此对下半年同店销售不乐观。
百丽首席执行官兼执行董事盛百椒于中期业绩发布会上表示，今年上半年市场环境比市场参与者预期欠佳，消费者信心低迷，虽然中国市场前景看好，但对于要实现年初所订的同店销售目标有困难；又强调公司没有库存压力，下半年不会加大折扣促销，因此相信集团毛利率不会下降。
“以7-8月来説，要达到今年初提出的同店销售中单位数增长目标，还要付出很多努力，是一件不容易的事情。”他说。
上半年该公司的毛利率为56.9%，与去年同期的56.6%相若。
百丽早前斥资9,396.3万美元(约7.33亿港元)收购年轻时装品牌公司巴罗克日本(Baroque Japan)31.96%股权，对于入股事项，公司表示主要是考虑到公司三至五年后持续增长的发展方向，并指出“现有资源可以与收购的业务互相配合”。
百丽国际公布，至6月30日止六个月净利按年倒退3.4%至约21.7亿元人民币；营业额约178亿元人民币，按年升11%；每股基本盈利为0.257元人民币，派中期息每股0.08元人民币。
该股今天收升5.57%至11港元，今年迄今跌约35%；大盘恒生指数 今天升0.65%。(完) (发稿 杜斯琪; 审校 梁慧仪/曾祥进)
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国际能源署(IEA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编