更正-更新版 1-中国公开市场：央票续作“锁长放短”基调不改，操作量略低于预期影响偏中性

(文中第六段“据路透计算...到期资金-110亿元”有误，应为“单日净回笼资金75亿元”。)

路透上海8月26日 - 中国央行继续到期续做三年期央票，操作利率与上次持平。交易人士认为，由于市场之前对央票续作已经有一定预期，在短期银行间市场流动性并无大碍的情况下，央行“锁长放短”维稳资金面基调延续，有助于进一步稳定市场预期。

他们并认为，此次央票续作操作量略少于市场预期，料短期内对资金面冲击相对有限，仍密切关注明日公开市场操作量和操作利率，通过“组合操作”观察央行意图。

央行网站周一公告显示，当日到期续做了515亿元人民币三年期央票，利率3.50%，到期续做的标的券为周二(27日)到期的1001074，到期规模为800亿元。

“三年央票到期续作，在大家预期之中，如约而至，想着会有800亿的，量应该是少于市场预期的吧。”华北一银行交易员表示，央票续做对最近资金面应该影响不大，需要结合明天央行的逆回购操作来看。

华中一银行交易员亦认为，虽说月底临近，但资金面压力并不大，且大部分机构资金备付都提前准备差不多了，而且明天还有国库现金定存投放，对流动性的干扰有限，“即便(央票)续作，明日资金估计还会维持净投放的。”他称。

据路透计算，周二央票到期800亿，逆回购到期360亿，加上续发的515亿央票，单日净回笼75亿元。同时，财政部将于周二(27日)进行今年第七期国库现金管理商业银行定期存款招标，操作总规模500亿元，期限三个月。

中国央行公开市场上周延续逆回购操作，净投放规模增逾五成至720亿元人民币，以缓和缴税及月末因素对短期资金面的冲击。但逆回购增量仍难满足市场需求以及利率未再下行，均显示央行中性偏谨慎的货币政策基调未有调整。

南京证券固定收益研究员杨浩表示，央行延续了“放短锁长”的操作方式，而继上周放量逆回购操作之后，现在市场预期相对比较稳定，资金面也是处于高位运行下的平衡状态，市场可能已经形成一定习惯，资金面对市场的扰动应该过去了，明天预计继续少量逆回购操作的概率比较大。

“央行秉持的是小额净投放的信念，向市场传达对资金面跟利率的态度，其实早该可以挑明了。”他强调，态度谨慎点是应该的，不过“钱荒”这种比较意外的情况是不用再担心了。

7月起央行已三次到期续做三年期央票，续做比例分别为到期规模的69%、86%和88%。其中，7月先后两次到期续做三年期央票，总规模达1,838亿元，利率分别为3.37%和3.50%。之后，央行8月12日又到期续做了755亿元三年期央票，利率3.50%。