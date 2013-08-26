企业并购：安进以104亿美元收购Onyx，寻求充实药品阵容

路透8月25日 - 美国生物科技大厂安进(Amgen Inc) 周日达成协议，以约104亿美元收购抗癌药厂Onyx Pharmaceuticals Inc ，在安进招牌贫血药品销售下滑后，此次收购将充实旗下产品阵容。

这项协议将创下生技业历史上第五大收购案纪录。安进将取得多发性骨髓瘤药品Kyprolis的全部权利。分析师预估，Kyprolis的年销售额高峰将超过20亿美元。

安进为全球最大生技企业，此次收购后，将从Onyx与拜耳 合作的肝肾癌症药品Nexavar等产品获得营收入帐。

安进表示，将以每股125美元收购Onyx，比6月时的120美元出价提高4.2%。