企业并购：安进以104亿美元收购Onyx，寻求充实药品阵容

欧元债市：二线国家公债收益率上涨，欧洲央行下周开始缩减购债规模
路透伦敦3月31日 - 欧债市场周五的走势显示，随着欧洲央行(ECB)下周开始逐渐撤走货币刺激计划，欧元区经济实力较弱的国家的公债将会受创。
路透8月25日 - 美国生物科技大厂安进(Amgen Inc) 周日达成协议，以约104亿美元收购抗癌药厂Onyx Pharmaceuticals Inc ，在安进招牌贫血药品销售下滑后，此次收购将充实旗下产品阵容。
这项协议将创下生技业历史上第五大收购案纪录。安进将取得多发性骨髓瘤药品Kyprolis的全部权利。分析师预估，Kyprolis的年销售额高峰将超过20亿美元。
安进为全球最大生技企业，此次收购后，将从Onyx与拜耳 合作的肝肾癌症药品Nexavar等产品获得营收入帐。
安进表示，将以每股125美元收购Onyx，比6月时的120美元出价提高4.2%。
两家公司预计将在第四季初完成交易。安进预期此收购案将在2015年挹注净利。(完) (编译 蔡美珍; 审校 李春喜)
路透伦敦3月31日 - 欧债市场周五的走势显示，随着欧洲央行(ECB)下周开始逐渐撤走货币刺激计划，欧元区经济实力较弱的国家的公债将会受创。
路透伦敦3月31日 - 周五一众良莠不齐的经济数据推高英镑兑其它主要货币，去年底大量外资流入，抵销了家庭支出数据再次发出警告所带来的压力。
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