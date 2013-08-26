离岸人民币：香港今年首7个月延时窗口跨境支付结算量增加一倍，料持续增长

标题新闻：2月亚洲进口伊朗石油较去年2月西方刚刚解除制裁时增约58%，至201万桶/日－IEA数据
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路透香港8月26日 - 香港金管局周一表示，自今年1月延长港深人民币跨境结算支付系统的服务时间，首7个月透过延时窗口每日结算交易量平均达45亿元人民币，较去年下半年日平均量成长近一倍。
金管局自今年1月21日开始,将香港人民币实时支付系统(RTGS)与深圳金融结算系统合作互通安排，人民币跨境支付服务运作的时间延长6小时至晚上10时30分。金管局表示，此优化措施提高了欧美时区人民币资金结算效率，有助于企业及个人的头寸安排及节省利息成本。
金管局副总裁彭醒棠在网站上撰文表示，“新安排使深圳金融结算系统的参与行与香港人民币RTGS参加行连结起来，为人民币跨境汇款提供更便捷的服务，全面配合了人民币跨境结算的进一步发展。”
他指出，随着人民币业务在各地开拓，预料会有更多银行参与此系统，交易量将进一步增长，也进一步提升香港作为离岸中心的能力。
目前香港人民币实时支付系统共有212家参加行，包括184家外资银行。深圳金融结算系统共有57家参加行，29家银行通过直联方式参加，28家透过关联方式，涵盖了20家资产值规模最大的银行。参加延长时段新安排的深圳银行已包括中国工商银行、中国银行、中国建设银行，招商银行和民生银行。
彭醒棠表示，预料会有更多银行加入此跨境服务的新安排。
香港自1998年起与深圳合作搭建港元与美元的即时支付系统联网，目前两地每天的港元和美元跨境支付达七百多宗，涉及金额达21亿港元。（完） (记者 李珊珊; 审校 曾祥进)
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路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透新加坡3月31日 - 亚洲含硫500ppm柴油近月3月现货价差处在小幅升水状态，反映出相较于1月和2月，卖家的基本面改善。1月和2月的现货价差都处在小幅贴水状态。