离岸人民币：香港今年首7个月延时窗口跨境支付结算量增加一倍，料持续增长

路透香港8月26日 - 香港金管局周一表示，自今年1月延长港深人民币跨境结算支付系统的服务时间，首7个月透过延时窗口每日结算交易量平均达45亿元人民币，较去年下半年日平均量成长近一倍。

金管局自今年1月21日开始,将香港人民币实时支付系统(RTGS)与深圳金融结算系统合作互通安排，人民币跨境支付服务运作的时间延长6小时至晚上10时30分。金管局表示，此优化措施提高了欧美时区人民币资金结算效率，有助于企业及个人的头寸安排及节省利息成本。

金管局副总裁彭醒棠在网站上撰文表示，“新安排使深圳金融结算系统的参与行与香港人民币RTGS参加行连结起来，为人民币跨境汇款提供更便捷的服务，全面配合了人民币跨境结算的进一步发展。”

他指出，随着人民币业务在各地开拓，预料会有更多银行参与此系统，交易量将进一步增长，也进一步提升香港作为离岸中心的能力。

目前香港人民币实时支付系统共有212家参加行，包括184家外资银行。深圳金融结算系统共有57家参加行，29家银行通过直联方式参加，28家透过关联方式，涵盖了20家资产值规模最大的银行。参加延长时段新安排的深圳银行已包括中国工商银行、中国银行、中国建设银行，招商银行和民生银行。

彭醒棠表示，预料会有更多银行加入此跨境服务的新安排。