更新版 1-中国货币市场：主要回购利率下行，市场对平稳跨月较有信心

(新增三年央票续做情况及收盘报价)

路透北京8月26日 - 中国银行间资金市场周一主要回购利率 下行。市场人士表示，今日例行准备金清算对资金影响甚微，周二到期的三年期央票如期续做，将减少本周资金投放规模。不过，从当前流动性看，对平稳渡过月末市场较有信心。

中国人民银行周一公告称，当日到期续做了515亿元人民币三年期央票，利率3.50%。到期续做的标的券为周二(27日)到期的1001074，到期规模为800亿元。

“出隔夜的机构还是挺多的，我们早晨也出了一点，七天的需求也能满足的了。回购利率也在下。”华中一银行交易员上午说。

她稍早已预期，央行将对明日到期的三年期央票部分开展续作，“不过这周还有500亿国库现金定存，而且8月份也只是一个普通月，所以月末平稳跨过应该没什么问题了。”

财政部将于周二进行今年第七期国库现金管理商业银行定期存款招标，操作总规模500亿元，期限三个月。

银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日，根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金，与已上缴部分进行比较后清算。

今日银行间市场质押式回购总成交量为5,627.15亿元人民币，较上日的5,226.01亿元增加8%左右；其中七天品种成交1,014.97亿元，远高于上日的616.83亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:58 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交金额 --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 3.0547 3.2787 -22.40 4,167.98 七天 4.0596 4.1835 -12.39 1,014.97 14天 5.1904 5.2170 -2.66 162.84 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.5900 5.1250 -252.50 1,886.35 七天 3.6000 4.2300 -63.00 344.70 14天 4.1000 4.0650 +3.50 18.66 回购定盘利率 其中:隔夜 3.1000 3.3400 -24.00 七天 4.0800 4.1600 -8.00 14天 5.2170 5.1800 +3.70 Shibor 其中:隔夜 3.0370 3.2650 -22.80 七天 4.0230 4.1490 -12.60 三个月 4.6619 4.6620 -0.01 --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----(完) (发稿 康熙泽/曹巍浩; 审校 张喜良)