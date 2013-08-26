东南亚股市：印尼股市收于近一年低位，泰国创九个月收盘低点

标题新闻：2月亚洲进口伊朗石油较去年2月西方刚刚解除制裁时增约58%，至201万桶/日－IEA数据
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涨跌 当日 今年以来 2012年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指 385.73 -1.95 -0.50 -9.05 424.10 数 新加坡 3084.41 -4.44 -0.14 -2.61 3167.08 马来西亚 1722.49 1.42 +0.08 +1.99 1688.95 泰国 1329.18 -8.95 -0.67 -4.51 1391.93 印尼 4120.67 -49.16 -1.18 -4.54 4316.69 菲律宾* 6161.21 -- -- +6.00 5812.73 越南 490.54 3.72 +0.76 +18.57 413.73 注: 菲律宾股市8月26日因假期休市，8月27日恢复交易。 (完)
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路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透新加坡3月31日 - 亚洲含硫500ppm柴油近月3月现货价差处在小幅升水状态，反映出相较于1月和2月，卖家的基本面改善。1月和2月的现货价差都处在小幅贴水状态。