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亚洲 | 2013年 8月 26日 星期一 18:38 BJT

东南亚股市：印尼股市收于近一年低位，泰国创九个月收盘低点

涨跌      当日    今年以来   2012年
                                   最新报价    点数     涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                               
 汤森路透东南亚指                    385.73     -1.95     -0.50     -9.05    424.10
 数                                                                        
 新加坡                             3084.41     -4.44     -0.14     -2.61   3167.08
 马来西亚                           1722.49      1.42     +0.08     +1.99   1688.95
 泰国                               1329.18     -8.95     -0.67     -4.51   1391.93
 印尼                               4120.67    -49.16     -1.18     -4.54   4316.69
 菲律宾*                            6161.21      --        --       +6.00   5812.73
 越南                                490.54      3.72     +0.76    +18.57    413.73
 
    注: 菲律宾股市8月26日因假期休市，8月27日恢复交易。
    (完)

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