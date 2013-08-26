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亚洲 | 2013年 8月 26日 星期一 18:41 BJT

俄罗斯经济：政府调降2013-2014年经济成长率预测--消息

路透莫斯科8月26日 - 路透周一取得的文件显示，俄罗斯经济部已调降2013-14年成长率预测，为今年第二次调降。

俄罗斯经济部将2013年成长率预估由2.4%降至1.8%。另外将2014年预估由3.7%降至2.8-3.2%。俄罗斯2012年成长率为3.4%。

经济部亦调高未来一年通胀率预估，由4-5%调高至4.5-5.5%，预测2013年消费者物价将上涨5-6%。(完) (编译 蔡美珍；审校 郑茵)

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