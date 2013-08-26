CNH市场动态：离岸即期小幅下跌，但人民币NDF跟随远汇走升

路透香港8月26日 - 香港离岸人民币即期 周一小幅下跌，但仍陷于窄幅区间。市场人士指出，目前盘势主要由实质盘主导，虽然人民币涨势似乎暂止，但美元卖盘并不轻，人民币后市料继续区间整理。

银行人士表示，中国基本面数据报佳音，吸引部份自其他新兴市场撤出的资金转进与中国相关的人民币、港元资产，成为支持人民币的一股力量。

“美元的卖盘还是比较重.”一中资行交易员说，＂有些基金得投资在新兴市场，他们从印度、印尼撤出来，会选择相对稳定的市场，人民币、港元最近比较偏强，部份是这个原因。＂

本地时间下午6:20时，离岸人民币 报6.1130，较上日的6.1110微贬，盘中区间在6.1117-6.1146。

美元兑港元 报7.7553，距离强方兑换保证水平7.75不远。

境内人民币兑美元即期 周一高开后收低0.02%。中间价随国际美元弱势而开高，但总体保持8月中旬以来的平稳态势。交易员称，即期盘间数次试图突破6.12 元皆被购汇盘拉回，显示该价位阻力仍然较大。

不过，受到境内资金面暂时宽松及市场预期美国利率上升，美元兑人民币远期外汇曲线下移，带动无本金远期外汇(NDF)同步修正。

美元兑人民币一年期NDF 报6.2335/6.2380，上日尾盘约在6.2390。(完)

人民币汇率相关新闻

人民币汇率市场报导/掉期

人民币在岸相关新闻

人民币离岸/NDF相关新闻