CNH市场动态：离岸即期小幅下跌，但人民币NDF跟随远汇走升

标题新闻：2月亚洲进口伊朗石油较去年2月西方刚刚解除制裁时增约58%，至201万桶/日－IEA数据
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路透香港8月26日 - 香港离岸人民币即期 周一小幅下跌，但仍陷于窄幅区间。市场人士指出，目前盘势主要由实质盘主导，虽然人民币涨势似乎暂止，但美元卖盘并不轻，人民币后市料继续区间整理。
银行人士表示，中国基本面数据报佳音，吸引部份自其他新兴市场撤出的资金转进与中国相关的人民币、港元资产，成为支持人民币的一股力量。
“美元的卖盘还是比较重.”一中资行交易员说，＂有些基金得投资在新兴市场，他们从印度、印尼撤出来，会选择相对稳定的市场，人民币、港元最近比较偏强，部份是这个原因。＂
本地时间下午6:20时，离岸人民币 报6.1130，较上日的6.1110微贬，盘中区间在6.1117-6.1146。
美元兑港元 报7.7553，距离强方兑换保证水平7.75不远。
境内人民币兑美元即期 周一高开后收低0.02%。中间价随国际美元弱势而开高，但总体保持8月中旬以来的平稳态势。交易员称，即期盘间数次试图突破6.12 元皆被购汇盘拉回，显示该价位阻力仍然较大。
不过，受到境内资金面暂时宽松及市场预期美国利率上升，美元兑人民币远期外汇曲线下移，带动无本金远期外汇(NDF)同步修正。
美元兑人民币一年期NDF 报6.2335/6.2380，上日尾盘约在6.2390。(完)
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人民币外汇期权 (记者 李珊珊; 审校 曾祥进)
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路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透新加坡3月31日 - 亚洲含硫500ppm柴油近月3月现货价差处在小幅升水状态，反映出相较于1月和2月，卖家的基本面改善。1月和2月的现货价差都处在小幅贴水状态。