国际油市：亚洲石脑油裂解价差接近三个月高位，因欧洲市场走强

路透新加坡8月26日 - 周一亚洲石脑油裂解价差连续第二日上涨，接近三个月高位每吨112.55美元，因欧洲市场走强可能阻止船货运往东方。

当前利比亚和埃及发生骚乱，以及阿尔及利亚Sonatrach拥有的分馏装置检修，可能影响发往东方的船货。

交易商称，这抵消了亚洲基本面疲软的影响。

印度斯坦石油公司(HPCL)Vizag炼厂冷却塔发生大火，随后该炼厂部分关闭。不过交易商预计这次事故不会对市场有重大影响，因该公司继续出售一批石脑油船货。Vizag炼厂日产能为16.6万桶。

HPCL售出8月29-31日装运的2.5万吨即期船货，买家是维多，离岸价(FOB)为较中东报价每吨溢价约15美元。

亚洲汽油裂解价差亦连续第二日上涨，至五日高位每桶4.04美元。

新加坡现货市场达成两笔汽油交易，没有石脑油交易达成。

托克(Trafigura)向Sietco售出一批92号汽油，9月15-19日装运，每桶114.90美元。

Gunvor向维多售出一批92号汽油，9月20-24日装运，价格为每桶114.90美元。(完)