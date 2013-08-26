国际油市：亚洲石脑油裂解价差接近三个月高位，因欧洲市场走强

标题新闻：2月亚洲进口伊朗石油较去年2月西方刚刚解除制裁时增约58%，至201万桶/日－IEA数据
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路透新加坡8月26日 - 周一亚洲石脑油裂解价差连续第二日上涨，接近三个月高位每吨112.55美元，因欧洲市场走强可能阻止船货运往东方。
当前利比亚和埃及发生骚乱，以及阿尔及利亚Sonatrach拥有的分馏装置检修，可能影响发往东方的船货。
交易商称，这抵消了亚洲基本面疲软的影响。
印度斯坦石油公司(HPCL)Vizag炼厂冷却塔发生大火，随后该炼厂部分关闭。不过交易商预计这次事故不会对市场有重大影响，因该公司继续出售一批石脑油船货。Vizag炼厂日产能为16.6万桶。
HPCL售出8月29-31日装运的2.5万吨即期船货，买家是维多，离岸价(FOB)为较中东报价每吨溢价约15美元。
亚洲汽油裂解价差亦连续第二日上涨，至五日高位每桶4.04美元。
新加坡现货市场达成两笔汽油交易，没有石脑油交易达成。
托克(Trafigura)向Sietco售出一批92号汽油，9月15-19日装运，每桶114.90美元。
Gunvor向维多售出一批92号汽油，9月20-24日装运，价格为每桶114.90美元。(完)
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路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透新加坡3月31日 - 亚洲含硫500ppm柴油近月3月现货价差处在小幅升水状态，反映出相较于1月和2月，卖家的基本面改善。1月和2月的现货价差都处在小幅贴水状态。