国际油市：亚洲航煤升水近期将上扬，受到日本因素的支撑

路透新加坡8月26日 - 行业消息人士认为，亚洲航煤升水未来几周料攀升，因受到来自日本的支撑，交易商和炼厂开始囤积库存，为冬季取暖油需求高峰季的到来做准备。

北亚一交易商称，近期韩国出售一批航煤船货，价格较新加坡报价升水，而非像前几批船货那样贴水出售。

交易商说，日本炼厂已经开始转而增加煤油生产，同时减少航煤和柴油生产。

他们补充说，Cosmo Oil旗下Sakaide炼厂在7月永久性关闭，可能导致今年航煤进口进一步增加。

行业消息人士透露，日本最大的炼油商吉坤日矿日石能源已经扩大了今年的煤油储存能力，不过此事未经证实，细节也不明确。

交易商表示，日本贸易行和炼油商也开始在邻国韩国增加航煤库存。

另一方面，亚洲最大的航煤买家中国航油购买规模仅为通常月度需求量的一半，行业官员将此归因于近期税收政策改变。

一位行业消息人士说，自印度启运的超低含硫柴油价格升水比前几周要高一些，因更多套利船货运往西方。

消息人士补充说，Reliance近期可能以较中东报价每桶升水4.20和4.60美元的价格出售了两批船货，不过消息未能证实。

消息人士称，南非Engen Petroleum可能从Reliance购买一批10 ppm含硫柴油船货，到货价格升水为每桶逾5美元。

越南Petrolimex求购一些现货柴油用于再出口，也提振了高硫柴油的价格。

印度Mangalore炼厂和Petrochemicals Corp (MRPL)出售9月柴油和航煤。

新加坡现货市场没有交易达成。(完)

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