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货币新闻 | 2013年 8月 26日 星期一 20:39 BJT

表格：美国7月耐久财订单较前月减少7.3%，市场预估为下滑4.0%

路透8月26日 - 美国商务部周一公布：

* 美国7月耐久财(耐用品)订单较前月下滑7.3%(市场预估为下滑4.0%)

* 美国7月扣除国防的耐久财订单下滑6.7%(预估为下滑2.6%)，6月为增长2.9%(前值为增长2.8%)

* 美国7月扣除运输的耐久财订单下滑0.6%(市场预估为上升0.5%)，6月为增长0.1%(前值为下滑0.1%)

以下为详细数据(经季节调整后较上月变动百分比):

7月 6月 5月

总体新订单 -7.3 3.9 5.5

扣除运输 -0.6 0.1 1.3

扣除国防 -6.7 2.9 5.1

电脑/电子产品 -3.6 -0.8 3.2

运输设备 -19.4 11.7 15.1

资本财 -16.1 9.1 13.7

非国防资本财 -15.4 7.1 12.8

扣除飞机的

非国防资本财 -3.3 1.3 2.1(完)

(编译 郑茵 审校 田建华)

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