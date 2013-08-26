表格：美国7月耐久财订单较前月减少7.3%，市场预估为下滑4.0%

欧元债市：二线国家公债收益率上涨，欧洲央行下周开始缩减购债规模
路透伦敦3月31日 - 欧债市场周五的走势显示，随着欧洲央行(ECB)下周开始逐渐撤走货币刺激计划，欧元区经济实力较弱的国家的公债将会受创。
路透8月26日 - 美国商务部周一公布：
* 美国7月耐久财(耐用品)订单较前月下滑7.3%(市场预估为下滑4.0%)
* 美国7月扣除国防的耐久财订单下滑6.7%(预估为下滑2.6%)，6月为增长2.9%(前值为增长2.8%)
* 美国7月扣除运输的耐久财订单下滑0.6%(市场预估为上升0.5%)，6月为增长0.1%(前值为下滑0.1%)
以下为详细数据(经季节调整后较上月变动百分比):
7月 6月 5月
总体新订单 -7.3 3.9 5.5
扣除运输 -0.6 0.1 1.3
扣除国防 -6.7 2.9 5.1
电脑/电子产品 -3.6 -0.8 3.2
运输设备 -19.4 11.7 15.1
资本财 -16.1 9.1 13.7
非国防资本财 -15.4 7.1 12.8
扣除飞机的
非国防资本财 -3.3 1.3 2.1(完)
(编译 郑茵 审校 田建华)
路透伦敦3月31日 - 欧债市场周五的走势显示，随着欧洲央行(ECB)下周开始逐渐撤走货币刺激计划，欧元区经济实力较弱的国家的公债将会受创。
路透伦敦3月31日 - 周五一众良莠不齐的经济数据推高英镑兑其它主要货币，去年底大量外资流入，抵销了家庭支出数据再次发出警告所带来的压力。
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