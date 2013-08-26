表格：美国7月建筑许可修正为上升3.9%，前值为上升2.7%

欧元债市：二线国家公债收益率上涨，欧洲央行下周开始缩减购债规模
路透伦敦3月31日 - 欧债市场周五的走势显示，随着欧洲央行(ECB)下周开始逐渐撤走货币刺激计划，欧元区经济实力较弱的国家的公债将会受创。
路透8月26日 - 美国商务部周一对8月16日公布的建筑许可数据作出修正，美国7月建筑许可修正为上升3.9%，前值为上升2.7%。
经季节调整后的房屋建筑许可如下：
变动百分比(%) 7月 前值 6月 前值 13年7月/12年7月 前值
建筑许可 3.9 2.7 -6.8 -6.8 13.7 12.4
年率(千户) 7月 前值 6月 前值 13年7月/12年7月 前值
建筑许可 954 943 918 918 839 839 (完)
(编译 田建华; 审校 郑茵)
路透伦敦3月31日 - 欧债市场周五的走势显示，随着欧洲央行(ECB)下周开始逐渐撤走货币刺激计划，欧元区经济实力较弱的国家的公债将会受创。
路透伦敦3月31日 - 周五一众良莠不齐的经济数据推高英镑兑其它主要货币，去年底大量外资流入，抵销了家庭支出数据再次发出警告所带来的压力。
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