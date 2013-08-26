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货币新闻 | 2013年 8月 26日 星期一 21:30 BJT

表格：美国7月建筑许可修正为上升3.9%，前值为上升2.7%

路透8月26日 - 美国商务部周一对8月16日公布的建筑许可数据作出修正，美国7月建筑许可修正为上升3.9%，前值为上升2.7%。

经季节调整后的房屋建筑许可如下：

变动百分比(%) 7月 前值 6月 前值 13年7月/12年7月 前值

建筑许可　 3.9 2.7 -6.8 -6.8 13.7 12.4

年率(千户) 7月 前值 6月 前值 13年7月/12年7月 前值

建筑许可　 954 943 918 918 839 839 (完)

(编译 田建华; 审校 郑茵)

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