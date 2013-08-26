表格：美国财政部标售三个月国库券得标利率0.040%，投标倍数为4.72

标题新闻：如南非信贷评等被下调两级，料将导致100亿美元资金外流，经常账赤字将翻倍-瑞银
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路透华盛顿8月26日 - 美国财政部称，其三个月期国库券的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 0.040 中值 0.030 低值 0.020 投资 0.041 价格 99.989778 高值得标比率 2.24% 投标倍数 4.72 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 30,000,962,000 总投标 141,568,842,000 竞争性投标得标 28,535,785,000 非竞争性投标得标 478,177,000 FED附加 0 发行细节 发行日 2013/08/29 到期日 2013/11/29 CUSIP码 912796BM0 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选 (编译 母红; 审校 李军)
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路透约翰内斯堡3月31日 - 南非兰特周五收复了部分失地，此前因南非总统祖马昨晚决定撤换财长戈尔丹后大跌，投资者从大跌中锁定利润。