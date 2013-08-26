表格：美国财政部标售六个月国库券得标利率为0.065%，投标倍数为5.37

标题新闻：如南非信贷评等被下调两级，料将导致100亿美元资金外流，经常账赤字将翻倍-瑞银
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路透华盛顿8月26日 - 美国财政部称，其六个月期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.065 中值 0.055 低值 0.040 投资 0.066 价格 99.967139 高值得标比率 10.95% 投标倍数 5.37 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 25,000,159,300 总投标 134,169,826,800 竞争性投标得标 23,871,670,500 非竞争性投标得标 352,488,800 FED附加 0 发行细节 发行日 2013/08/29 到期日 2014/02/27 CUSIP码 912796CA5 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选 (编译 利棣儿; 审校 母红)
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路透约翰内斯堡3月31日 - 南非兰特周五收复了部分失地，此前因南非总统祖马昨晚决定撤换财长戈尔丹后大跌，投资者从大跌中锁定利润。