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亚洲 | 2013年 8月 27日 星期二 06:15 BJT

《日本重要政经日程》--8月27日

(除特别说明外，均为GMT时间)

-- - 政府召开小组会议讨论上调消费税的影响

0130 - 20年期政府公债标售

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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台湾重要政经日程 (编译 张涛；审校 张明钧)

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