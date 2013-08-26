重发-更新版-纽约汇市：美元小涨，耐久财订单数据疲弱未能改变联储快将缩减购债预期

标题新闻：2月亚洲进口伊朗石油较去年2月西方刚刚解除制裁时增约58%，至201万桶/日－IEA数据
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今日 上日 当日 今年以来 2012年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3368 1.3381 -0.10 +1.32 1.3194 美元/日圆 98.50 98.74 -0.24 +13.56 86.74 欧元/日圆 131.65 132.14 -0.37 +15.03 114.45 美元/瑞郎 0.9231 0.9213 +0.20 +0.83 0.9155 英镑/美元 1.5574 1.5567 +0.04 -4.17 1.6251 美元/加元 1.0498 1.0494 +0.04 +5.82 0.9921 澳元/美元 0.9031 0.9020 +0.12 -13.10 1.0393 欧元/瑞郎 1.2342 1.2330 +0.10 +2.21 1.2075 欧元/英镑 0.8583 0.8593 -0.12 +5.78 0.8114 新西兰元/美 0.7850 0.7799 +0.65 -5.23 0.8283 元 美元/挪威克 6.0366 6.0176 +0.32 +8.51 5.5630 朗 欧元/挪威克 8.0723 8.0487 +0.29 +9.97 7.3403 朗 美元/瑞典克 6.5097 6.4889 +0.32 +0.17 6.4986 朗 欧元/瑞典克 8.7021 8.6835 +0.21 +1.45 8.5777 朗 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李军; 审校 利棣儿)
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路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透新加坡3月31日 - 亚洲含硫500ppm柴油近月3月现货价差处在小幅升水状态，反映出相较于1月和2月，卖家的基本面改善。1月和2月的现货价差都处在小幅贴水状态。