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亚洲 | 2013年 8月 27日 星期二 06:46 BJT

重发-更新版-纽约汇市：美元小涨，耐久财订单数据疲弱未能改变联储快将缩减购债预期

今日      上日      当日    今年以来   2012年
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 欧元/美元                     1.3368    1.3381     -0.10     +1.32    1.3194
 美元/日圆                      98.50     98.74     -0.24    +13.56     86.74
 欧元/日圆                     131.65    132.14     -0.37    +15.03    114.45
 美元/瑞郎                     0.9231    0.9213     +0.20     +0.83    0.9155
 英镑/美元                     1.5574    1.5567     +0.04     -4.17    1.6251
 美元/加元                     1.0498    1.0494     +0.04     +5.82    0.9921
 澳元/美元                     0.9031    0.9020     +0.12    -13.10    1.0393
 欧元/瑞郎                     1.2342    1.2330     +0.10     +2.21    1.2075
 欧元/英镑                     0.8583    0.8593     -0.12     +5.78    0.8114
 新西兰元/美                   0.7850    0.7799     +0.65     -5.23    0.8283
 元                                                                  
 美元/挪威克                   6.0366    6.0176     +0.32     +8.51    5.5630
 朗                                                                  
 欧元/挪威克                   8.0723    8.0487     +0.29     +9.97    7.3403
 朗                                                                  
 美元/瑞典克                   6.5097    6.4889     +0.32     +0.17    6.4986
 朗                                                                  
 欧元/瑞典克                   8.7021    8.6835     +0.21     +1.45    8.5777
 朗                                                                  
                                                                             
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。
 (完)
      
          
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    (编译 李军; 审校 利棣儿)

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