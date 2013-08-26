《综述》美国7月耐久财订单下降7.3%，削弱经济成长前景

欧元债市：二线国家公债收益率上涨，欧洲央行下周开始缩减购债规模
路透伦敦3月31日 - 欧债市场周五的走势显示，随着欧洲央行(ECB)下周开始逐渐撤走货币刺激计划，欧元区经济实力较弱的国家的公债将会受创。
数据公布后，美国公债价格上涨，收益率走低，美元兑日圆下滑，美国股市小幅走高。
7月运输设备订单大减19.4%，拉低了耐久财订单。其中民用飞机订单下滑了52.3%。
据波音网站信息，该公司7月收获90架飞机订单，而前月为287架。汽车订单增长0.5%，前月为增0.2%。
即便扣除运输类订单，对耐用制造类产品的需求也几乎全线疲弱。
电脑和电子产品订单下滑，电子设备、家用电器和部件需求亦下滑。机械订单和初级金属订单持平。
7月国防资本财订单下滑21.7%，前几个月曾大幅增长。(完) (编译 张涛/朱晓军/徐文焰/侯向明； 审校 张荻)
路透伦敦3月31日 - 欧债市场周五的走势显示，随着欧洲央行(ECB)下周开始逐渐撤走货币刺激计划，欧元区经济实力较弱的国家的公债将会受创。
路透伦敦3月31日 - 周五一众良莠不齐的经济数据推高英镑兑其它主要货币，去年底大量外资流入，抵销了家庭支出数据再次发出警告所带来的压力。
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