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货币新闻 | 2013年 8月 27日 星期二 07:12 BJT

《综述》美国7月耐久财订单下降7.3%，削弱经济成长前景

数据公布后，美国公债价格上涨，收益率走低，美元兑日圆下滑，美国股市小幅走高。

7月运输设备订单大减19.4%，拉低了耐久财订单。其中民用飞机订单下滑了52.3%。

据波音网站信息，该公司7月收获90架飞机订单，而前月为287架。汽车订单增长0.5%，前月为增0.2%。

即便扣除运输类订单，对耐用制造类产品的需求也几乎全线疲弱。

电脑和电子产品订单下滑，电子设备、家用电器和部件需求亦下滑。机械订单和初级金属订单持平。

7月国防资本财订单下滑21.7%，前几个月曾大幅增长。(完) (编译 张涛/朱晓军/徐文焰/侯向明； 审校 张荻)

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