美国政经：财长称政府恐于10月中耗尽现金，吁国会尽速提高举债上限

今年共和党议员考虑运用调高举债上限的需求，来作为其在国会推动自身提案的筹码。该党正试图削弱总统奥巴马具有代表性的医保改革。保守派阵营也希望改革税法，并要求奥巴马批准一项输油管提案。

“举债上限议题正提醒着我们，在总统奥巴马的领导下，华府未能够认真解决美国的债务及赤字问题，”美国众议院议长贝纳(John Boehner)发言人Michael Steel表示。

国会已经做出导致美国预算赤字扩大的税务及支出决议，但另一方面又控制着该国的举债上限。

奥巴马誓言不让举债上限议题成为其他政治讨论的谈判筹码。

白宫发言人卡尼(Jay Carney)表示，“关于国会造成支出增加的部分，国会得负责解决，我们不会与共和党就国会得负责的事情进行协商。”

先前奥巴马政府曾表示，国会需要在9月初以前采取行动，但由于经济转强带动税收增加，让政府在用尽举债空间之前争取到更多时间。