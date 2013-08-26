澳新经济指标预测--8月27日-9月3日****

标题新闻：2月亚洲进口伊朗石油较去年2月西方刚刚解除制裁时增约58%，至201万桶/日－IEA数据
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以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 8月26日当周 8月27日(二) 暂无重要数据 8月28日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲建筑完工(较前季) 第二季 +1.6% -2.0% 8月29日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0100 新西兰NBNZ企业经济信心指数 8月 -- 52.8% 企业自身活动指数 -- 43.7% 0130 澳洲资本支出 第二季 +1.0% -4.7% 建筑资本支出 +0.7% -5.5% 工厂/机械资本支出 -0.5% -3.3% 2245 新西兰建筑许可 7月 -- -4.0% 8月30日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲民间信贷(较前月) 7月 +0.3% +0.4% 澳洲房屋信贷(较前月) -- +0.4% 9月2日当周 9月1日(日) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2245 新西兰贸易条件(较前季) 第二季 +4.1% +4.1% 9月2日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲TD-MI通胀指标(较前月) 8月 -- +0.5% 0130 澳洲建筑许可 7月 -- -6.9% 澳洲民间房屋建筑许可(较前月) -- -1.2% 0130 澳洲企业库存(较前季) 第二季 -- -0.6% 澳洲企业总营业利润(较前季) -- +3.0% 澳洲企业税前获利(较前季) -- +8.4% 9月3日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲经常账收支(亿澳元) 第二季 -- 赤字85 0130 澳洲零售销售(较前月) 7月 -- 持平 0430 澳洲央行利率决定 9月 -- 2.5% (完)
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路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透新加坡3月31日 - 亚洲含硫500ppm柴油近月3月现货价差处在小幅升水状态，反映出相较于1月和2月，卖家的基本面改善。1月和2月的现货价差都处在小幅贴水状态。