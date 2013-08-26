南非汇市：兰特与公债均承压，因国内罢工活动威胁经济增长前景

标题新闻：如南非信贷评等被下调两级，料将导致100亿美元资金外流，经常账赤字将翻倍-瑞银
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路透约翰内斯堡8月26日 - 南非兰特兑美元周一走软，因受到该国国内持续不断的劳资纠纷打击。最近南非的建筑和机场工人又举行罢工。
兰特兑美元 盘中跌至10.3375兰特，上周纽约市场收盘报10.2445。
南非建筑与机场工人周一罢工要求提高工资，此起彼伏的罢工活动恐将进一步拖累本已欲振乏力的经济增长。
“兰特已经承受不小的压力，因为受到经济面消息的影响；所有的罢工行动都对未来的经济增长带来负面冲击，”World Wide Capital Securities交易商Richard Farber说。
2026年 与2015年 到期的南非政府公债收益率(殖利率)均上升3个基点，分别升至8.535%和6.380%。
交易员表示，周一市场流动性因为英国市场休市、以及市场在本周关键经济数据出炉前紧张不安而变得稀薄。(完)
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路透约翰内斯堡3月31日 - 南非兰特周五收复了部分失地，此前因南非总统祖马昨晚决定撤换财长戈尔丹后大跌，投资者从大跌中锁定利润。