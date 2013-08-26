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亚洲 | 2013年 8月 27日 星期二 07:12 BJT

****敬告客户：路透全球航运报导8月26日稿件暂停发送****

亲爱的客户，您好，

8月26日全球航运报导稿件因英国金融市场休市而暂停出稿，8月27日恢复报导，不便之处，敬请谅解！(完)

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