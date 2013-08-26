全球政经：奥巴马将在G20峰会上与普京会面

路透华盛顿8月26日 - 白宫发言人卡尼(Jay Carney)周一表示，下周在圣彼得堡的20国集团(G20)峰会期间，美国总统奥巴马将以某种方式与俄罗斯总统普京会面。

在给予美国情报机构承包商前雇员斯诺登临时庇护的问题上，奥巴马和普京存在分歧。由于临时庇护，斯诺登得以避免在美国被以间谍罪起诉。

作为对此举和其他分歧的抗议，奥巴马近期取消了原定G20峰会前夕与普京在莫斯科的会谈。

但卡尼明确表示，由于普京主持G20峰会，两国领导人将在圣彼得堡以某种方式会面。