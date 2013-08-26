全球政经：奥巴马将在G20峰会上与普京会面

标题新闻：2月亚洲进口伊朗石油较去年2月西方刚刚解除制裁时增约58%，至201万桶/日－IEA数据
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路透华盛顿8月26日 - 白宫发言人卡尼(Jay Carney)周一表示，下周在圣彼得堡的20国集团(G20)峰会期间，美国总统奥巴马将以某种方式与俄罗斯总统普京会面。
在给予美国情报机构承包商前雇员斯诺登临时庇护的问题上，奥巴马和普京存在分歧。由于临时庇护，斯诺登得以避免在美国被以间谍罪起诉。
作为对此举和其他分歧的抗议，奥巴马近期取消了原定G20峰会前夕与普京在莫斯科的会谈。
但卡尼明确表示，由于普京主持G20峰会，两国领导人将在圣彼得堡以某种方式会面。
“他肯定会与普京会面，”卡尼向记者表示。(完) (编译 朱晓军；审校 王洋)
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路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透新加坡3月31日 - 亚洲含硫500ppm柴油近月3月现货价差处在小幅升水状态，反映出相较于1月和2月，卖家的基本面改善。1月和2月的现货价差都处在小幅贴水状态。