东京汇市：美元原地踏步，新兴市场货币承压

不过，订单的下滑大多源自波动非常大的飞机和国防部门订单类别。扣除这些项目的核心订单降幅为3.3%，较为温和。该报告经常也会在季度的首月表现疲弱，并在后两个月中反弹。

“我们的注意力不会被疲弱的耐久财报告转移开太远，”花旗分析师Dana Peterson表示。

“消费方面出现正面动能，财政政策的拖累正在消散，而且楼市复苏依然稳健，”她补充道，“所以我们对于经济大幅增长和联储决定缩减刺激政策的预期不会改变。”

亚洲方面即将出炉的数据非常稀少，只有中国公布工业利润数据。德国将公布8月Ifo企业景气判断指数，而美国将有标普/Case-Shiller房价指数、消费者信心和里奇蒙联储银行制造业指数出炉。(完)

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