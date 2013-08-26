欧洲经济指标预测--8月27日-9月3日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 8月26日当周 8月27日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0800 德国Ifo企业景气判断指数 8月 107.0 106.2 现况指数 110.9 110.1 预期指数 103.0 102.4 8月28日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 瑞士瑞银集团(UBS)指标 7月 -- 1.44 0600 德国GfK消费者信心指数 9月 7.1 7.0 0600 德国进口物价(较前月) 7月 +0.2% +0.8% (较上年同期) -2.5% -2.2% 0800 欧元区M3货供额(较上年同期) 7月 +2.1% +2.3% 民间贷款 -1.6% -1.6% M3三个月移动平均年增长率 -- +2.8% 0800 意大利经季节调整零售销售(较前月) 6月 -- +0.10% 未经季节调整零售销售(较上年同期) -- -1.10% 1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 8月 正19 正17 8月29日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0645 法国企业景气指数 8月 96 95 0715 瑞士非农就业(万人) 第二季 -- 415.2 0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 8月 减少0.5 减少0.7 未经季节调整失业人数(万人) 290 290 经季节调整失业率 6.8% 6.8% 经季节调整失业人数(万人) -- 293.4 0800 意大利消费者信心指数 8月 97.8 97.3 0900 意大利企业信心指数 8月 92.5 91.7 1000 意大利薪资指数(较前月) 7月 -- +0.20% (较上年同期) -- +1.5% 1200 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 8月初值 +0.1% +0.4% (较上年同期) +1.7% +1.9% 消费者物价指数(CPI)(较前月) +0.1% +0.5% (较上年同期) +1.7% +1.9% 2301 英国GfK消费者信心指数 8月 负14 负16 8月30日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 英国Nationwide房屋价格 (较前月) 8月 +0.6% +0.8% (较上年同期) +3.3% +3.9% 0600 德国实质零售销售(较前月) 7月 +0.5% -1.5% (较上年同期) +2.0% -2.8% 0700 瑞士KOF领先指标 8月 1.33 1.23 0800 意大利失业率 7月 12.2% 12.1% 0830 英国消费者信贷(亿英镑) 7月 增加6 增加5 抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加11 增加10 抵押贷款批准件数(千件) 59.000 57.667 M4货供额(较前月) -- +0.10% 0900 欧元区通胀率 8月初值 +1.4% +1.6% 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月初值 +0.2% +0.1% CPI(较上年同期) +1.1% +1.2% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.1% -1.8% HICP(较上年同期) +1.2% 1.2% 0900 欧元区企业景气指数 8月 负0.35 负0.53 经济景气指数 93.5 92.5 工业景气指数 负9.6 负10.6 服务业景气指数 负6.9 负7.8 消费者信心指数 负16.5 负17.4 消费者通胀预期指数 -- 15.3 0900 欧元区失业率 7月 12.1% 12.1% 1000 意大利PPI(较前月) 7月 -- +0.3% PPI(较上年同期) -- -0.7% 9月2日当周 9月2日-9月6日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0700 英国Halifax房价指数(较前月) 8月 -- +0.9% 英国Halifax房价指数三个月均值(较上年同期) -- +4.6% 9月2日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0730 瑞士CS/SVME采购经理人指数(PMI) 8月 -- 57.4 0743 意大利Markit/ADACI制造业采购经理人指数(PM 8月 -- 50.4 I) 0748 法国Markit制造业PMI 8月 -- 49.7 0753 德国Markit/BME制造业PMI 8月 -- 52.0 0758 欧元区Markit制造业PMI 8月 -- 51.3 0828 英国Markit/CIPS制造业PMI 8月 -- 54.6 2301 英国零售业联盟(BRC)同店零售销售(较上年同 8月 -- +2.2% 期) 9月3日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0545 瑞士国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 -- +0.6% (较上年同期) -- +1.1% 0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI 8月 -- 57.0 0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 -- 持平 (较上年同期) -- +0.3% (完)