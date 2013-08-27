金砖国家：8月26日股汇市收盘纵览

路透8月27日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月26日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报932.78点。

中国股市：沪综指收升1.9%创两周最大涨幅，多重利好激发做多动能

香港股市：香港股市：恒指收升，受中国经济前景转好的憧憬支撑

中国汇市：人民币高开低收，6.12元阻力仍然较大

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印度股市：收在近一周高位。Sesa Goa在成为指标股指成份股的前一天大涨；IT类股票亦上扬，因印度卢比兑美元重拾跌势。指标BSE指数 上涨0.21%或38.69点，收报18,558.13点；连续第三天上涨。NSE指数 涨0.09%或4.75点，收报5,476.50点，为近一周来最高收盘水准。

印度汇市：卢比下跌，跟随一个月期无本金交割远期外汇走势；月末进口商美元需求也拖低印度卢比/美元，迫使央行在尾盘时段加快抛售美元，让卢比脱离盘中低位。卢比兑美元 收在64.30/31，较上周五的63.20/21下跌1.7%。日内卢比/美元在63.65到64.75的宽幅区间内波动。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,324.480点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.46%至728.25点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 下跌0.17%，报33.06950卢布，卢布兑欧元 报44.17卢布。

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巴西股市：领跌拉丁美洲各国股指；上日Bovespa指数冲至两个月高位后，投资者获利了结。Bovespa指数 收低1.47%至51,429.48。

拉美汇市：普遍下跌，市场质疑巴西央行支撑雷亚尔的能力

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南非股市：录得纪录收盘高位，兰特走弱为Gold Fields 等之前跌幅较深的黄金生产商提供扶助。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 收高0.65%，至纪录高位38,903.32点。综合指数 上涨0.69%，报43,290.55点，亦是纪录收盘位。