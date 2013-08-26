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亚洲 | 2013年 8月 27日 星期二 07:39 BJT

表格：外资券商在日本股市盘前下单情况显示，外资将买超140万股

路透东京8月27日 - 以下为日本股市周二开市前，六家外资券商的下
单情况：
        
 日股(单位：百
 万股)
 
 买单      11.4
 卖单      10.0
 --------------
      ---
 净买       1.4
 单    
 (完)

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