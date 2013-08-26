英国经济：服务业企业业务增长速度是2007年以来最快--CBI

路透伦敦8月27日 - 周二公布的调查显示，英国服务业企业过去三个月的业务量增长速度是2007年荣景以来最快，且预期今年稍晚还会进一步成长。

英国工业联盟(CBI)所做的调查亦发现，服务业的乐观情绪升高，再添近期一连串显示英国经济复苏正在加速的迹象。

“我们见到本季服务业的动能加剧，商业和专业服务企业尤其看好前景好转，”CBI主管Stephen Gifford表示。

“会计、法务、行销等其他商业服务供应业者，对未来的信心升高，其上升幅度为1998年开始这项调查以来的最大。

饭店和餐厅等消费性企业，则稍微较不乐观，其许多客户仍饱受到薪资增长缓慢和高通胀的压力。

整体服务业占英国国内生产总值(GDP)的逾四分之三，在4-6月当季协助经济意外强劲成长0.7%，另采购经理人调查则暗示7月服务业会再次有不错的表现。