英国经济：服务业企业业务增长速度是2007年以来最快--CBI

欧元债市：二线国家公债收益率上涨，欧洲央行下周开始缩减购债规模
路透伦敦3月31日 - 欧债市场周五的走势显示，随着欧洲央行(ECB)下周开始逐渐撤走货币刺激计划，欧元区经济实力较弱的国家的公债将会受创。
路透伦敦8月27日 - 周二公布的调查显示，英国服务业企业过去三个月的业务量增长速度是2007年荣景以来最快，且预期今年稍晚还会进一步成长。
英国工业联盟(CBI)所做的调查亦发现，服务业的乐观情绪升高，再添近期一连串显示英国经济复苏正在加速的迹象。
“我们见到本季服务业的动能加剧，商业和专业服务企业尤其看好前景好转，”CBI主管Stephen Gifford表示。
“会计、法务、行销等其他商业服务供应业者，对未来的信心升高，其上升幅度为1998年开始这项调查以来的最大。
饭店和餐厅等消费性企业，则稍微较不乐观，其许多客户仍饱受到薪资增长缓慢和高通胀的压力。
整体服务业占英国国内生产总值(GDP)的逾四分之三，在4-6月当季协助经济意外强劲成长0.7%，另采购经理人调查则暗示7月服务业会再次有不错的表现。
CBI在7月26日至8月14日之间针对161家公司进行调查。(完) (编译 戴素萍 审校 王洋)
路透伦敦3月31日 - 欧债市场周五的走势显示，随着欧洲央行(ECB)下周开始逐渐撤走货币刺激计划，欧元区经济实力较弱的国家的公债将会受创。
路透伦敦3月31日 - 周五一众良莠不齐的经济数据推高英镑兑其它主要货币，去年底大量外资流入，抵销了家庭支出数据再次发出警告所带来的压力。
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