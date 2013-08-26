《美债周二展望》公债价格小升，但新债供应等因素限制涨幅

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并，重发本文内容略有调整)

* 美国7月耐久财订单骤降7.3%

* 代表企业支出的指标下跌3.3%

* 财政部本周将标售总计980亿美元公债

路透纽约8月26日 - 美国公债价格周一连升第二日，因经济数据弱于预期，令市场益发预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能等到今年再晚些时候才缩减购债计划。

美国7月耐久财订单下降7.3%，逊于路透访问分析师调查预估的4%降幅。

上周数据显示7月新屋销售大跌，令市场对近期抵押贷款利率上升正损害楼市的忧虑升温。

10年期公债 价格涨9/32，收益率从周五尾盘的2.82%跌至2.787%。

被视为代表企业支出的扣除飞机的非国防资本财下降3.3%，之前为连续增长四个月。

“耐久财订单数据，加上7月新屋销售意外大跌13.4%，可能显示经济复苏不平均，这使美联储在缩减刺激计划上遇到阻力，”Raymond James高级董事总经理及固定收益资本市场主管Kevin Giddis说。

但公债涨势受限，因本周将有公债供应及预期美联储在今年将会削减购债规模，即使美联储行动是在9月以后。

RBS Securities交易商表示，鉴于有许多矛盾的技术信号，他们对美国公债持中性立场，倾向离场观望。

“日线和周约动能仍显示超卖，但10年期公债收益率仍高于之前看涨趋势线，该趋势线已有六年，本月切入位为大约2.70%，”RBS Securities公债首席策略师William O'Donnell说。“这趋势线目前是10年期公债阻力位。”

自稳健的美国经济数据显示全球最大经济体将可推动美联储最早在其9月14-18日会议上缩减刺激计划后，公债收益率不断上涨，最近触及两年高位。

但新的经济数据显示经济喜忧参半，令公债收益率回落。

财政部本周将标售总计980亿美元两年期，五年期和七年期新债将可能阻止公债收益率进一步下跌。

自周三美联储7月会议记录公布以来，中短期公债表现逊色。

“我们目前预期10年期公债收益率本年底为3.1%，且继续上升，在2014年第三季为3.75%，”巴克莱分析师Amrut Nashikkar说。

之前，巴克莱预期10年公债收益率在2014年中上升至2.9%。

“我们维持收益率将持续上升的观点，但目前认为升速将较市场预期的更快，因我们和货币政策正常化更接近，”Nashikkar说。

五年期公债 收益率在上周四高见1.70%，但周五回落至1.63%，周一跌至1.60%。

在9月6日公布的8月就业数据将是美联储9月会议前最有影响力的经济数据。

美联储周一买入14.96亿美元2036年2月至2043年8月到期的公债。

另外，美国财政部每周进行的三个月和六个月期国库券标售得到良好需求。(完)

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