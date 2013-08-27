《中国报摘》--中国证券报8月27日

* 头版头条:
--截至周一晚，中国沪深两市已有2,027家公司披露半年报及业绩快报，这些公司上半年共实现营业收入7.76万亿元人民币，同比增长9.14%；实现归属于母公司股东的净利润6,124.27亿元，同比增长11.41%。
* 其他:
--记者获悉，随着土地征收成本提高，近期多个地方政府酝酿上调基准地价。此举可能抬高未来土地出让底价，进而为地价上涨提供动力。
--国家发改委近日印发通知提出，2013年将进一步完善西部大开发政策措施，研究制定向西开放政策性文件。进一步加大中央财政对西部地区均衡性转移支付力度，已有专项转移支付继续向西部地区倾斜，加快推进基础设施建设。
--郑州商品交易所就动力煤期货合约及相关规则征求意见。业内人士估算，动力煤期货合约的投资门槛约为8,800元/手。
--上海律师严义明以维权律师团的形式向证监会发送《关于光大证券 816乌龙事件涉嫌违法违规的调查建议函》。建议函显示，五位投资人委托律师就“8·16”事件涉嫌构成虚假陈述、内幕交易以及操纵证券市场三大违法违规行为向证监会提交建议。
--光大银行 半年报显示，上半年光大银行实现营业收入338亿元，净利润149亿元，同比分别增长10.83%和15.46%。
--在配股前夕，招商银行 公告称，大股东招商局轮船股份有限公司周一增持公司910.49万股A股，持股比例由12.40%升至12.44%。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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香港报摘/社评/财经评论
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(整理 边竞; 审校 林高丽)