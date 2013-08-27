《中国报摘》--中国证券报8月27日

--截至周一晚，中国沪深两市已有2,027家公司披露半年报及业绩快报，这些公司上半年共实现营业收入7.76万亿元人民币，同比增长9.14%；实现归属于母公司股东的净利润6,124.27亿元，同比增长11.41%。

--郑州商品交易所就动力煤期货合约及相关规则征求意见。业内人士估算，动力煤期货合约的投资门槛约为8,800元/手。

--上海律师严义明以维权律师团的形式向证监会发送《关于光大证券 816乌龙事件涉嫌违法违规的调查建议函》。建议函显示，五位投资人委托律师就“8·16”事件涉嫌构成虚假陈述、内幕交易以及操纵证券市场三大违法违规行为向证监会提交建议。