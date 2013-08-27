《香港报摘》--经济日报8月27日

* 头版头条：

--长实 于荃湾新楼盘“昇柏山”推出首批82伙单位，平均尺价9,968港元，低于同区二手楼价5%。

* 其他：

--日本便服连锁店UNIQLO的母公司的Fast Retailing 拟到香港上市，最快明年2月到港以预托证券形式（HDR）挂牌。

--集传统煤电及风电、水电等新能源业务于一身的华电福新能源 ，其董事长兼执行董事方正表示，将获母公司华电集团逐步注入核电、风电与水电资产，总装机规模约3万兆瓦。

--重庆农商行 中期净利32.17亿元人民币，按年增长14.75%，略逊市场预期.期内资产减值拨备增加接近一倍，因而拖慢盈利增长。

--恒生银行 公布，非执行董事兼恒生中国行长薛关燕萍已调任为执行董事兼恒生中国业务主管，并继续留任恒生中国副董事长，其行长职务由林伟中接任，自上周四生效。

--港铁 上半年卖楼收益下降，惟来自车站商务及租赁的经常收入增长强劲，中期基本利润按年升5%至42.51亿港元，优于市场预期，拟派发中期股息每股0.25港元。（完）

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