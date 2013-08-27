中国证券：维权律师团建议证监会调查光大证券内幕交易等违规行为

路透上海8月27日 - 据中国证券报周二报导，上海律师严义明周一以维权律师团的形式向中国证监会发送调查建议函，建议证监会就光大证券 自营乌龙事件涉嫌构成内幕交易等违法违规行为展开调查。

建议函显示，五位投资人委托律师就光大自营乌龙事件涉嫌构成虚假陈述、内幕交易以及操纵证券市场三大违法违规行为向证监会提交建议。

此前中国证监会已经对光大证券立案调查，证监会发言人上周五表示，调查取证工作已基本完成，目前正在移交会内相关部门审理。

报导指出，在建议函中，维权律师认为，首先，在光大“8·16”事件中，沪指大幅拉升，严重影响市场股票价格，属于应该及时公告披露的重大事件，但光大证券董秘作出违背事实真相的虚假误导性陈述，导致众多投资者高价介入并遭受损失。

其次，律师认为，光大证券自身原因造成股市异动但未及时披露，在公告之前，造成异常波动的事件属于内幕信息。作为光大证券的全资子公司，光大期货是内幕信息知情人，光大证券和光大期货存在共谋可能，可能共同构成内幕交易。如果光大证券和光大期货相关期指空单获利，则依据相关规定，由于非法获利数额巨大，可能构成内幕交易罪、泄露内幕信息罪。

第三，律师认为，光大证券利用信息优势和资金优势对冲空单，客观上影响股市大盘，给投资者造成损失，这种通过集中信息与资金优势操纵股票价格、影响正常交易秩序的行为涉嫌操纵证券市场。同时，市场股价下跌可能也有其他原因，其中因果关系难定，需要证监会对事实进一步调查。