巴西经济：财长称经济面临小型危机，部分归咎于美联储讯息混乱

标题新闻：eNCA电视报导南非总统祖马任命曾担任内政部长的Malusi Gigaba为新财长，替换戈尔丹
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路透圣保罗8月26日 - 巴西财政部长曼特加(Guido Mantega)周一表示，巴西经济将经历全球市场动荡所造成的“小型危机”，美国联邦储备理事会(美联储/FED)释出混乱的讯息，使得全球市场震荡加剧。
曼特加在圣保罗一场企业领袖会议上表示，创纪录高位的外汇储备及偏低的公共债务水平，将协助巴西避开本币急贬和国内外经济成长走弱的冲击。
“这是个我们正在经历的小型危机，但比起曾经发生过的冲击，像是2011年和2012年欧洲危机的冲击，这次会小得多，”曼特加表示。
他并称，美联储把缩减货币刺激计划传达得很“糟糕”，部分造成了新兴市场股汇市的剧烈震荡。
曼特加表示，当地经济将仍强劲，受到投资增加及基础建设特许经营的影响所提振。(完) (编译 戴素萍 审校 侯向明)
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