巴西经济：财长称经济面临小型危机，部分归咎于美联储讯息混乱

路透圣保罗8月26日 - 巴西财政部长曼特加(Guido Mantega)周一表示，巴西经济将经历全球市场动荡所造成的“小型危机”，美国联邦储备理事会(美联储/FED)释出混乱的讯息，使得全球市场震荡加剧。

曼特加在圣保罗一场企业领袖会议上表示，创纪录高位的外汇储备及偏低的公共债务水平，将协助巴西避开本币急贬和国内外经济成长走弱的冲击。

“这是个我们正在经历的小型危机，但比起曾经发生过的冲击，像是2011年和2012年欧洲危机的冲击，这次会小得多，”曼特加表示。

他并称，美联储把缩减货币刺激计划传达得很“糟糕”，部分造成了新兴市场股汇市的剧烈震荡。