D ****敬告客户:路透中文快讯“拉美汇市”稿件暂停发送****

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2013年 8月 27日 星期二 08:51 BJT
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标题新闻：eNCA电视报导南非总统祖马任命曾担任内政部长的Malusi Gigaba为新财长，替换戈尔丹
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标题新闻：南非总统祖马将在周四稍晚宣布内阁重组－总统办公室声明
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
标题新闻：eNCA电视报导南非总统祖马重组内阁，撤换财长戈尔丹，路透未能证实这则消息
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
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