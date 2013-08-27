《香港报摘》--信报8月27日

* 头版头条：

--港铁 表示，下半年不会有全新的发展物业可供入账，但计划推出3个铁路站上盖项目招标，涉及6,000个住宅单位。

* 其他：

--京信通信 主席霍东龄称，如果中国于下半年发出4G牌照，电讯商将加大资本开支，此举有助公司扭转无线天线及子系统业务收益跌势，而上半年公司录得净亏损1.51亿港元。

--婴儿手推车及耐用品生产商好孩子 首席财务官刘同友称，近月的国际市场订单已较上半年大幅好转，相信会是持续增长。

--恒大地产 副主席夏海钧称，集团资金充裕，未来将积极在一二线城市吸纳土地储备，冀平衡整体毛利率及利润率水平。

--国药控股 中期净利同比增长20.1%至11.52亿元人民币。

--星展 香港董事总经理兼企业及机构银行总监张建生称，市场确有资金回流至美国，香港银根略为抽紧，预料下半年资金偏紧情况持续，但不少企业已作好准，而银行借贷意欲仍强。

--汇丰 称，旗下汇丰证券服务已成为新加坡交易所的银行结算会员，令其可为新交所的交易会员提供证券清算服务，而该行在澳洲、香港、日本、马来西亚及泰国亦有提供类似服务。（完）

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