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货币新闻 | 2013年 8月 27日 星期二 09:42 BJT

《美国债市分析》不要抛弃美债，即使其表现低迷

虽然垃圾债保持着温和涨幅，但其它债券5月末以来却一直处于亏损境地。美联储主席5月末表示如果经济进一步改善，可能开始缩减购债规模。

第二季美国经济环比成长年率为1.7%，远低于2.5-3.0%的平均水平，不足以支撑就业与消费支出强劲增长。

“目前的成长势头不够强劲，”Sarni表示。

**前路坎坷**

如果指标美国收益率从现在起到年底下降0.5个百分点，则多数美国债券指数今年将有望有录得年度累计涨幅。

“收益率需要下降到损益平衡水平。只靠票息收入无法弥补价格下跌的影响，”纽约贝莱德的固定收益首席市场策略师Jeff Rosenberg表示。

但分析师与基金经理认为，出现这样结果的可能性似乎极低，除非经济崩溃和/或美联储放弃缩减购债规模的计划。

“债券市场年底前不可能上涨，但我们预计利率也不会大幅上升，”北卡罗来纳州Smith Breeden Associates的投资总监Dan Dektar表示。

在目前水准，债市可以提供一些相对便宜的投资机会，但Dektar告诫，不要贸然跳入债市。

“如果你现在处于低配(债券)状态，可以降低低配程度。如果是超配，超配幅度不能太大，”他说。(完)

(编译 张涛；审校 侯向明/艾茂林)

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