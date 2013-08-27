《美国债市分析》不要抛弃美债，即使其表现低迷

《美国重要政经日程》--3月31日
(除特别说明外，均为GMT时间) 1230 - 商务部公布2月个人所得 -- - 美国联邦储备理事会(美联储，FED)公布美国工业生产和产能利用年度指标修正。 1600 - 农业部公布季度谷物库存报告以及种植预测报告。 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 李爽 审校 许娜)
虽然垃圾债保持着温和涨幅，但其它债券5月末以来却一直处于亏损境地。美联储主席5月末表示如果经济进一步改善，可能开始缩减购债规模。
第二季美国经济环比成长年率为1.7%，远低于2.5-3.0%的平均水平，不足以支撑就业与消费支出强劲增长。
“目前的成长势头不够强劲，”Sarni表示。
**前路坎坷**
如果指标美国收益率从现在起到年底下降0.5个百分点，则多数美国债券指数今年将有望有录得年度累计涨幅。
“收益率需要下降到损益平衡水平。只靠票息收入无法弥补价格下跌的影响，”纽约贝莱德的固定收益首席市场策略师Jeff Rosenberg表示。
但分析师与基金经理认为，出现这样结果的可能性似乎极低，除非经济崩溃和/或美联储放弃缩减购债规模的计划。
“债券市场年底前不可能上涨，但我们预计利率也不会大幅上升，”北卡罗来纳州Smith Breeden Associates的投资总监Dan Dektar表示。
在目前水准，债市可以提供一些相对便宜的投资机会，但Dektar告诫，不要贸然跳入债市。
“如果你现在处于低配(债券)状态，可以降低低配程度。如果是超配，超配幅度不能太大，”他说。(完)
(编译 张涛；审校 侯向明/艾茂林)
(除特别说明外，均为GMT时间) 1230 - 商务部公布2月个人所得 -- - 美国联邦储备理事会(美联储，FED)公布美国工业生产和产能利用年度指标修正。 1600 - 农业部公布季度谷物库存报告以及种植预测报告。 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 李爽 审校 许娜)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月27日当周 3月31日(五) 0000 新西兰NBNZ企业经济信心指数 3月 -- 16.6% 企业自身活动指数 -- 37.2% 0030 澳洲民间信贷 2月 -- +0.2% 房屋信贷 -- +0.5% 4月3日当周 4月2日(日) 2330 澳洲AIG制造业指数
* 欧元兑美元跌至15日低点 * 美国公债收益率攀升，技术性交易促使欧元被进一步抛售 * 特朗普政府试图喊低美元，但未达效果 (新增文末表格) 路透纽约3月30日 - 美元升至两周高位，技术性交易、强劲的美国经济数据，以及欧元 区经济可能持续疲弱合力打压欧元。 分析师表示，欧元兑美元跌穿1.07美元附近的重要技术水准，触动交易商的卖单。欧元 跌至3月15日来最低的1.0681美元。 欧元走势也带动美元兑一篮子主要货币 的升势。美元指数在欧元大跌前小涨，之 后升至3月16日来最高的100.52。 Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman援引麦格理交易台的信息表示，欧元跌至约1.07美元、美国公债收益率上涨至日高， 以及油价上扬带动的石油相关货币走强，一道令欧元跌穿支撑位。 今日稍早公布的数据显示，3月德国和西班牙消费者通胀放缓程度较预期严重，令投资 人担心欧元区经济成长迟滞可能持续，这已经令欧元走软。