《台湾报摘》--工商时报、经济日报8月27日

*工商时报：

--QE(美联储宽松政策)还没正式退场，台、韩、日等亚股昨日已闷到爆，台股更出现597亿台币的窒息量，创下6月18日以来、新版证所税立院三读通过后的最低量。

--电电公会昨日发布〞中国大陆投资环境与风险调查报告〞显示，由于大陆投资环境不如以往，台商对陆投资连五年下降，已降至46.12%，而在台湾生产营运比重则连续五年上升至46.34%，两条线首度出现交叉，而且在台持续生产比重，也首度超越对陆的扩大投资。

--经建会主委管中闵昨日表示，监于政府已几乎无举债空间，加上税收不足，严重影响政府施政，他将于今天赴政院报告〞增裕政府财源计画〞，拟设置国家建设基金来整合释股、资产证券化、资产活化及各部会非营业基金等四项财源，以支应公共建设。

*经济日报：

--美国量化宽松政策可能退场，带动亚洲资金大举流回美国，并导致台股成交量低迷，金管会正积极评估提振台股量能措施，将在适当时间推出，以提高股市成交量。

--财经立法促进院今日起一连三天将举行〞2013财经立法高峰会—立法院第八届第四会期重要财经法规探讨〞，财经立法促进院院长黄达业指出，希望透过此次会议，督促政府尽速推动金融改革。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。