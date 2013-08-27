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亚洲 | 2013年 8月 27日 星期二 08:21 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--8月27日

路透香港8月27日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7
 .7553港元      )
                                                                                              
 美股道琼工业指数      周一收低64.05点,或0.43%,报14,946.46点.因美国国务卿克里对叙利亚问题发表
 了措辞强硬的讲话后，市场应声在最后一个小时转至平盘以下。               
                                                                                              
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       199.670   -1.56      26607            15.485      -0.99
 中国铝业                       8.440   -1.63      10074             2.618      -0.45
 中国移动                      53.340   -0.63     309714            82.734      -0.20
 中国人寿                      37.790    0.59      43562            19.538      -0.82
 中石油                       111.740    2.18      81705             8.666       0.18
 中石化                        74.480   -0.79      13449             5.776      -0.92
 汇丰控股                      54.230   -0.39     197674            84.114       0.02
 中电信                        52.230   -1.27       5899             4.051      -0.23
 中国联通                      15.040   -1.70      72051            11.664      -0.48
 兖州煤业                       9.170    1.78      90232             7.112      -1.09
 华能国际                      38.780   -0.92      13028             7.519      -0.02
 南方航空                      18.550   -1.54       2304             2.877      -1.47
 东方航空                      15.790   -1.00       2755             1.225     -50.22
 中芯国际                       3.740   -1.84      15946             0.580       1.77（完）

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