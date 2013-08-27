《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--8月27日

路透香港8月27日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7 .7553港元 ) 美股道琼工业指数 周一收低64.05点,或0.43%,报14,946.46点.因美国国务卿克里对叙利亚问题发表 了措辞强硬的讲话后，市场应声在最后一个小时转至平盘以下。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 199.670 -1.56 26607 15.485 -0.99 中国铝业 8.440 -1.63 10074 2.618 -0.45 中国移动 53.340 -0.63 309714 82.734 -0.20 中国人寿 37.790 0.59 43562 19.538 -0.82 中石油 111.740 2.18 81705 8.666 0.18 中石化 74.480 -0.79 13449 5.776 -0.92 汇丰控股 54.230 -0.39 197674 84.114 0.02 中电信 52.230 -1.27 5899 4.051 -0.23 中国联通 15.040 -1.70 72051 11.664 -0.48 兖州煤业 9.170 1.78 90232 7.112 -1.09 华能国际 38.780 -0.92 13028 7.519 -0.02 南方航空 18.550 -1.54 2304 2.877 -1.47 东方航空 15.790 -1.00 2755 1.225 -50.22 中芯国际 3.740 -1.84 15946 0.580 1.77（完）